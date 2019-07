Die Symphonic-Metal-Band Deep Sun wurde 2006 gegründet. Nach einigen Zu- und Abgängen fand das aktuelle und gut harmonierende Line-up 2011 zusammen. Vier der fünf Mitglieder sind gebürtige Aargauer und wohnen in Bremgarten, Brugg und Birrhard. Es sind dies die ausdrucksstarke, klassisch ausgebildeten Sängerin Debora Lavagnolo. Von Tom Hiebaum stammen die eingängigen Keyboardmelodien. Pascal Töngi liefert die rockigen Gitarrenriffs. Angelo Salerno und Tobias Brutschi sorgen für die drückende Bass- und Schlagzeug-Kombo. Das Debütalbum «Flight of the Phoenix» wurde 2013 veröffentlicht. Einen weiteren grossen Schritt machte Deep Sun im Jahr 2016 mit dem zweiten Album, «Race Against Time».

Deep Sun - Heroes

«Für mich ist es eine grosse Genugtuung und wie die Medaille bei einem grossen sportlichen Ereignis», sagt Tobias Brutschi. «Wir haben sehr viel Arbeit, Herzblut und auch Nerven in dieses Album gesteckt und erhielten nun den Lohn für diese Mühen.» Er ergänzt: «Mit der Chartsplatzierung konnten wir auch ausserhalb der Metalszene für Aufsehen sorgen.»

Die Musiker hoffen, dass ihnen dieser Erfolg wieder ein paar neue Türen öffnet. In erster Linie auf Bühnen. Die Chartplatzierung sei wie ein Leistungsausweis, der Booker und Locations überzeugen solle, sie zu buchen, so Pascal Töngi. «Unser Ziel ist ganz klar, vermehrt auf grösseren Bühnen und auch bekannten Festivals auftreten zu können.»

Wer Deep Sun live erleben möchte, hat die Gelegenheit dazu am 14. September in Dörflingen (Rock the Rhy), am 27. September in Aarau (Flösserplatz) und am 5. Oktober in Jona (ZAK).