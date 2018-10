Auf die Frage, was denn ihn zu einem solchen Thema inspiriert hatte, sagt Garmier: «Vor dem Beginn meiner Arbeit wusste ich nur sehr wenig über die Raumzeitkrümmung, denn im Unterricht wurde Einsteins Relativitätstheorie nur kurz angesprochen. Eigentlich hat erst der Film „Interstellar“, in dem unter anderem die Raumzeitkrümmung sehr gut visualisiert wird, mich auf die Idee gebracht.»

Den Preis gewann Garmier im Rahmen des Europäischen Wettbewerbs für junge Wissenschaftler in Irland, wo er die Juroren mit seiner 2017 an der Wohler Kantonsschule eingereichten Maturarbeit überzeugte: Bei der Arbeit wird mithilfe eines selbstgeschriebenen Programms veranschaulicht, wie sich die Raumzeitkrümmung auf Lichtstrahlen auswirkt.

Schwarze Löcher seien der Extremfall von Gravitation und haben eine solch starke Anziehungskraft, dass es zu einem Phänomen namens «Raumzeitkrümmung» kommt. Genau dies könne durch seine selbstentwickelte Software visualisiert werden. «Die Relativitätstheorie von Einstein ist extrem kompliziert. Genaue Visualisierungen helfen dabei, dies besser zu verstehen.» So erklärt Garmier den Nutzen seiner Arbeit. Selbstbewusst fügt er an: «Man könnte das Programm als Lehrmittel für Studenten verwenden.»

Dem Niveau einer Masterarbeit entsprechend

Das Wissen über die Relativitätstheorie wie auch die nötigen Programmierfähigkeiten hat er sich zumeist selber erarbeitet. 2017 reichte er an der Kantonsschule Wohlen seine Maturarbeit ein. Im Frühling dieses Jahres durfte er am nationalen Wettbewerb von «Schweizer Jugend forscht» (SJF) an einem Workshop sein Projekt präsentierten: Seine Arbeit überzeugte die Juroren und so wurde er ins Final nach Neuchâtel eingeladen.

Auch im Final konnte sein Projekt die Jury für sich gewinnen; Sie verlieh seiner Arbeit das Prädikat «Hervorragend», der betreuende Experte würdigte im Bericht die Leistung folgendermassen: «Die geleistete Arbeit entspricht einer Masterarbeit in theoretischer Physik.»

Als Siegespreis erhielt Sébastien Garmier eine Einladung nach Stockholm, wo er unter anderem an der Verleihung zum Nobelpreis teilnehmen kann. „Eigentlich war es gar nicht gedacht, dass ich am Europäischen Wettbewerb für junge Wissenschaftler in Dublin teilnehme. Doch eine der Schweizer Delegierten fiel aus und ich konnte an ihrer Stelle gehen», erklärt er.

Die Kultur ging nicht vergessen

Den Wettbewerb in Irland fand er «entspannter und auch weniger stressig» als das Schweizer Pendant. «Vielleicht lag es auch daran, dass wir mittlerweile auch schon mehr Übung darin hatten, unser Projekt zu präsentieren», fügt Garmier an.