Aargauer Gärten (3) Eine wilde Schönheit in Aristau In Ernst Halters Garten im Chapf fühlt man sich ein bisschen wie in einem verwunschenen Märchenland. «Bei mir hat das ein Lebensrecht, was kommt», sagt er. Die wilde Schönheit aus Aristau ist der dritte Teil unserer Serie «Aargauer Gärten».

Exklusiv für Abonnenten

In der Mittelachse steht sie, eine steinerne Schönheit im westlichen Teil dieses verwunschenen Gartens, in den man durch einen kleinen Mauereingang tritt, von Efeu bewachsen und umrankt von Bäumen und zartlila Flieder.

Ein verwunschener Eingang, hinter dem sich ein märchenhafter Garten verbirgt. Chris Iseli

Durch einen Torbogen mit Rosen gelangt man zu dieser Figur, die aus Italien stammt. Die «Rosenfrau» hat der Besitzer des Kapf-Hauses in Zürich erstanden. Jahrelang in einem Hinterhof versteckt und von niemandem beachtet oder gekauft, wählte Ernst Halter die schönere der beiden steinernen Schwestern und verpflanzte sie in seinen Garten.

Die «Rosenfrau» bildet das Herz des Gartens. Chris Iseli

Hier empfängt sie den Besucher, der, wenn er sich an ihrer Schönheit sattgesehen hat, in das kleine Wäldchen gelangt, das «Boskett», in dessen Mitte eine Sequoia thront: der grösste Baum im Garten, 18 Meter hoch, den Ernst Halter 1976 pflanzen liess. Damals reichte ihm das Bäumchen gerade mal bis zu den Knien. Einen Blitzschlag hat der efeubewachsene Riese auch schon überstanden.

Die Steinfigur, hinter der das Wäldchen zu sehen ist. Chris Iseli

Rund 200 Bäume wachsen im Garten von Ernst Halter, der 1969 hierhergezogen ist, der Liebe wegen. Eingeheiratet hat er sich also quasi in diesen Garten, der damals, bevor Ernst Halter anfing, ihn mit Hingabe zu gestalten, gar kein Garten war, sondern einfach nur eine völlig verwilderte Wiese mit Gesträuch: umgeben von einer Mauer, die so alt war, dass sie stellenweise den Hang runterrutschte.

Die Mauer, die den Garten umgibt. Chris Iseli

Eine wechselvolle Geschichte hat das denkmalgeschützte Haus Kapf mit der riesigen Wiese erlebt. Erbaut wurde es von Gerold Haimb, Fürstabt des Klosters Muri und damals gab es hier nichts als Rebland, Weinberge, so weit das Auge reicht. Später dann wurde dort Ackerbau betrieben. Zahlreiche verschiedene Besitzer soll das barocke Haus gehabt haben, bevor es 1921 der Grosswildjäger Walter Burkart kaufte, der Vater von Ernst Halters Frau, der darin eine Gaststätte betrieb.

Fast 300 Jahre alt ist das Haus Kapf in Aristau. Chris Iseli

Das gewölbte Kutschentor, verborgen ganz hinten im Garten, erinnert an diese wechselvolle Vergangenheit. Die schmiedeeisernen Flügel wurden vor vielen Jahren verkauft, erzählt Ernst Halter. Damals machte man alles zu Geld, was wertvoll war.

«Wenn man sie finden würde, könnte man sie noch einhaken, aber kein Mensch weiss, wo sie sind.»

Blick auf die Allee und das Tor, das früher von schmiedeeisernen Flügeltüren gesäumt war. Chris Iseli

Das Tor mit der Allee teilt den Garten in zwei Hälften. Im Westen der Rosengarten mit der steinernen Schönheit, im Osten der verwildertere, als Wiese belassene Teil.

Der Rosengarten im Westen des Gartens. Erwin Gerber

Rosa und pink blühen die Rosen hier. Erwin Gerber

Hier hat Ernst Halter auch das Biotop gebaut.

«Das wollte ich unbedingt noch haben.»

Das kleine Biotop von Ernst Halter. Chris Iseli

In einem Monat blühen hier goldene Wasserlilien, erzählt Ernst Halter und ergänzt:

«Von hier aus hat man wahrscheinlich den schönsten Blick auf das Ganze.»

Blick vom Biotop auf das Haus. Erwin Gerber

Und so erkennt man auch an diesem Punkt, wie die Graswege den Garten durchziehen. Das wollte Ernst Halter bewusst so. Mitten in der wilden Romantik dieses Gartens gibt es deshalb diese klar strukturierten Wege.

Gemähte Graswege führen mitten durch Wiesenblumen und Bäume. Chris Iseli

Sie führen auch zu einem kleinen Aussichtspunkt an der Mauer, wo man über die angrenzenden Wiesen und Felder auf die Alpen blicken kann.

Ausblick auf die Felder. Chris Iseli

Den Namen hat das Kapf-Haus von diesem Blick, erklärt Ernst Halter. Abgeleitet von «Gaffen», ein Wort aus dem Mittelhochdeutschen, also «staunend schauen».

Fast 300 Jahre alt ist dieses Haus mit der schönen Aussicht. Damals gab es noch keine Wasserversorgung. Und so findet sich hinter dem Haus noch ein alter Sodbrunnen im Garten.

Als das Haus gebaut wurde, musste man das Wasser noch aus dem Brunnen holen. Chris Iseli

Als Ernst Halter ihn entdeckte, war er voll mit Unrat. Ein vergessener Ort. Der Kapf-Besitzer hat ihm neues Leben eingehaucht. Wasser gibt es dort immer noch nicht, dafür hätte er tiefer buddeln müssen, aber sechs Meter haben ihm gereicht. Jetzt ist der Brunnen ein Teil des Gartens, schön anzusehen, dekoriert mit einem Robinienquerschnitt. Das goldbraun schimmernde Holz dieses tropischen Baumes ist in den Jahresringen verewigt. Fällen musste Ernst Halter ihn, weil er drohte, auf das Haus zu stürzen.

«Das tut mir noch heute leid.»

Die Bäume haben es Ernst Halter besonders angetan und so ist es auch ein Baum, dem seine besondere Liebe gilt: eine zipfelblättrige Buche, direkt hinter dem Haus.

Der Mangoldbaum in voller Blüte. Erwin Gerber

«Sie ist das Schönste und Zarteste überhaupt und im Herbst ein Farbenwunder, wenn sie einrötet.»

Daneben finden sich im Garten aber noch viele andere: Blutahorn, eine Kiefer, ein Amberbaum, ein Tulpenbaum, Eichen, Eschen, Pappeln, Apfel- und Kirschbäume, Scheinzypressen, ein Mangoldbaum, japanische Zierkirschen, eine Linde, Lärchen und Birken.

Alle verteilt auf den Garten und die riesige Wiese dahinter, die auch zum Kapf-Haus gehört.

Alle Bäume in Ernst Halters Garten sind jünger als 60 Jahre. Chris Iseli

Aargauer Gärten In unserer Serie «Aargauer Gärten» stellen wir Ihnen besonders schöne, ungewöhnliche oder einfach nur liebevoll gestaltete Pflanzenparadiese vor.

Mitten in dieser Wiese zeigt mir Ernst Halter auf einem kleinen Hügel drei Findlinge. Der schwerste, so erzählt er, wiegt zwölf Tonnen. Auch um diese Steine hat er ein kleines Baumwäldchen angelegt. Die zarten Birken bilden dabei einen schönen Kontrast zu den grobflächigen grossen Steinen.

Vor seiner geliebten Statue: Ernst Halter gestaltet seinen Garten gerne so, wie es ihm in den Sinn kommt. Chris Iseli

Über die Jahre hat Ernst Halter den Garten immer wieder erweitert, «so wie ich das vor mir oder in mir gesehen habe», erzählt er:

«Ich warte auch immer, bis ich den nächsten Schritt fühle.»

Eine kleine Panfigur: «Besser als ein Gartenzwerg», meint Ernst Halter. Erwin Gerber

Die 1,5 Hektare bewässert er bis heute selber. Im Dürrejahr 2003 ist er deshalb von morgens bis abends mit dem Schlauch durch den Garten gezogen. «Das war schlimm.»

19 Bilder 19 Bilder Die «Rosenfrau» in ihrer ganzen Schönheit. Chris Iseli

Viele Jahre hat ihm auch ein Alkoholiker ausgeholfen. «Das war sein Lebensglück», meint Ernst Halter.

«Immer wenn er ging, sagte er: ‹Jetzt mues i wider us em Paradies.›»

Eingang zum Paradies. Chris Iseli

Und man kann ihm nur recht geben. Der Garten von Ernst Halter, den er nach «seiner Fantasie und seinem Wohlgefallen» gestaltet hat, ist ein kleines Paradies, das man voller Wehmut durch die Steinpforte wieder verlässt.