850-Jahr-Feier Mit Chilbi, Beach-Bar und Strassensperrung – wie Sarmenstorf die grosse Geburtstagsparty plant Vom 1. bis zum 3. September feiert Sarmenstorf seinen 850. Geburtstag. Das grosse Fest vereint die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft des Dorfes unter einem Hut und spricht Besucherinnen und Besucher jeden Alters an.

Bereits 2009 entstand die Idee, im Jahre 2023 das 850-jährige Bestehen der Gemeinde Sarmenstorf zu feiern. Aufbauend auf dieser Idee ist das Fest-OK rund um OK-Präsident Mäni Baur seit über einem Jahr am Planen der grossen Fete, die vom 1. bis zum 3. September stattfindet. Nun, rund einen Monat vor dem Fest, ist die Planung praktisch zu Ende und der Festführer bald druckbereit.

Das Festprogramm präsentiert sich breit, denn das Konzept basiert auf drei Themenbereichen: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. «So können die vielen Facetten von Sarmenstorf gezeigt werden», sagt Mäni Baur.

Neue Infotafeln für alte Funde und Stammbäume der Familien

Im Bereich Vergangenheit werden unter anderem die Stammbäume alter Sarmenstorfer Familien und alte Bilder des Dorfes ausgestellt. Auch von der Urkunde, die Sarmenstorf das erste Mal schriftlich erwähnt, wird ein Bild zu sehen sein.

Die OK-Mitglieder Mathias Gyger, Balz Saxer, Christoph Strahm, Daniel (Käru) Köchli, Tobias Kaufmann, Mäni Baur (OK-Präsident) und Nadine Baur (von links). Es fehlt Esther Sorg. Bild: Melanie Köchli

Ein spezielles Highlight im Programm wird am Samstag die Einweihung zweier neuer Infotafeln sein. Diese werden bei den Grabhügeln im Zigiholz sowie bei der Römervilla Murimooshau im Rahmen eines Spaziergangs mit anschliessendem Apéro enthüllt und beleuchten die lange Geschichte der Besiedlung Sarmenstorfs.

Chilbi für die Kinder, Essen für alle

Da Kinder die Zukunft Sarmenstorfs sind, ist dieser Bereich des Festes ganz dem Spiel und Spass verschrieben. Für alle Kinder, die gerne einmal Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau sein möchten, hat es auf dem Turnplatz einen Jugendfeuerwehrparcours. Ausserdem wird es eine klassische Chilbi auf dem Schulareal geben.

Der Rest des Festes ist ganz der Gegenwart verschrieben. Mit 20 verschiedenen Fäscht-Beizen und -Bars wird für das leibliche Wohl gesorgt. Betrieben werden die Stände von Vereinen, Einzelpersonen und örtlichen Restaurants.

So zum Beispiel vom FC Sarmenstorf, der mit dem Bühlmoos-Beach den Sommer noch etwas verlängert. Mit richtigem Sand soll für echte Strandgefühle gesorgt werden. Wer lieber im Aargau bleiben will, der ist beim Stammtisch Chrüz goldrichtig. Das Restaurant Kreuz verzaubert dort seine Gäste mit diversen Aargauer Spezialitäten.

Strassensperrung für drei Tage

Damit das Fest ungestört auf der Marktstrasse zwischen dem Wilden Mann und dem Schulareal stattfinden kann, wird dieser Abschnitt ab Freitag, 1. September, um 13 Uhr für drei Tage gesperrt. Das Fest selbst beginnt um 17.05 Uhr mit grossem Glockengeläut der Kirche und Kapellen.

Der Lageplan mit allen Attraktionen des Festes. Bild: Melanie Köchli

An der anschliessenden Eröffnungsfeier auf der grossen Bühne vor dem Schulhaus Quadro gibt es eine Ansprache der Generationen. Aus jeder Generation hält eine Sarmenstorferin oder ein Sarmenstorfer eine kurze Ansprache und stimmt so die Besucherinnen und Besucher auf die drei Zeitabschnitte Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ein.

Ein breites Unterhaltungsprogramm

Auf der Bühne findet zudem ein breites Unterhaltungsprogramm mit verschiedenen Acts statt. So unterhalten unter anderem The JB Ramblers am Freitag- und Beata Bereuter und ihre Band am Samstagabend die Besucherinnen und Besucher.

Auch am Sonntag wird die Bühne rege genutzt. So wird zum Beispiel um 12 Uhr das sogenannte Sarmi-Lied gemeinsam von den Sarmi Singers, dem Jodelchor Echo vom Lindenberg und den Crazy Hoppers zum Besten gegeben. Das Fest endet um 17:05 genau so, wie es angefangen hat: mit viel Glockengeläut.