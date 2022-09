850. Geburtstag Auf der Sarmenstorfer Marktstrasse feiert man drei Tage lang und dazu wird ein Schatz aus dem Keller geholt Ein zünftiges Fest wird vom 1. bis 3. September 2023 auf der Sarmenstorfer Marktgasse steigen. Die Gemeinde feiert den 850. Geburtstag. Bei den Vorbereitungen stiess Gemeindeammann Meinrad Baur auf einen 400 Seiten grossen Schatz, der eine wichtige Grundlage für die Feier bildet.

Sie freuen sich auf das grosse Dorffest: Christoph Strahm, Balz Saxer, Meinrad Baur, Daniel «Käru» Köchli und Esther Sorg (v.l.). Es fehlen Nadine Baur, Tobias Kaufmann und Mathias Gyger. Nathalie Wolgensinger

Bis vor wenigen Monaten hatte Gemeindeammann Meinrad Baur wenig am Hut mit Ahnenforschung. Das änderte sich aber schlagartig, als er im Keller der Gemeindeverwaltung auf das umfangreiche Archiv von Pater Martin Baur stiess. Er erzählt begeistert:

«Das ist ein Schatz, den wir da im Keller lagern.»

Der Pater, der im Kloster Einsiedeln lebte und 1964 starb, erforschte in seiner Freizeit die Sarmenstorfer Familiengeschlechter und zeichnete die Verwandtschaftsverhältnisse akribisch auf. Meinrad Baur beschäftigte sich intensiv mit den Stammbäumen der Köchlis, Ruepps und Saxers und kam zum Schluss: Daraus muss man was machen.

Gemeindeammann Meinrad Baur blättert in einem der handschriftlichen Archivbücher von Pater Martin Baur. Nathalie Wolgensinger

Als ihn Dorfhistoriker Karl Baur darauf aufmerksam machte, dass die Gemeinde im kommenden Jahr das 850-Jahr-Jubiläum feiern kann, war dies für die Amme eine willkommene Gelegenheit, beides miteinander zu verbinden.

Drei Tage lang Fest für und mit Sarmenstorf

Gemeinsam mit einem achtköpfigen Organisationskomitee machte er sich an die Arbeit. Anlässlich der Pressekonferenz, die genau ein Jahr vor dem Fest stattfand, sagte er: «Wir wollen drei Tage lang Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbinden.» So will man bis in einem Jahr die Daten des Ahnenforschers digitalisieren und damit für die Nachwelt erhalten. Ob die Stammbäume noch auf andere Weise dargestellt werden, ist derzeit noch offen.

Daneben sind die acht Organisierenden derzeit damit beschäftigt, ein zünftiges Dorffest auf die Beine zu stellen. Und wie es sich für das Dorf gehört, sollen alle mitmachen. Epizentrum des drei Tage dauernden Festes wird die Marktstrasse sein. Die Festmeile reicht vom ehemaligen Restaurant Wilden Mann bis zum Lindenplatz. Dort werden Vereine, Quartiere und Freundeskreise ihre Beizlis führen.

Streetfood auf der Marktstrasse

In Sarmenstorf leben Menschen aus 83 verschiedenen Nationen, sie sollen das kulinarische Angebot mit Spezialitäten aus ihrer Heimat bereichern. Die musikalische Unterhaltung darf nicht fehlen. Auch hier hat sich das OK etwas Spezielles einfallen lassen. Baur:

«Auftreten werden Bands und Musikgruppen, die aus Sarmenstorf sind oder einen Bezug zum Dorf haben.»

Besonderes Augenmerk richtet das OK auf die Kinder. Sie mussten in den vergangenen Jahren aufs Jugendfest verzichten. Nun sollen auch sie auf ihre Rechnung kommen mit Spielen, Kasperlitheater und einem Riesenrad. Sarmenstorf steht für ein reges Vereinsleben und für erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus den Disziplinen Turnen, Fussball und Schwingen. Auch sie erhalten eine Bühne, auf der sie sich präsentieren können.

Nicht ohne Stolz erwähnte Baur, dass die Gemeinde erstmals 1173 erwähnt wurde und damit älter als die Schweiz ist. Auch das gilt es zu feiern, und dies möglichst auch mit Exil- und Heimweh-Sarmenstorfern. Damit möglichst viele Einwohnende zu einem gelungenen Fest beitragen, lädt man Ende September zu einer Infoveranstaltung ein.