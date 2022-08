Lovemobile 84-jähriger Aargauer Raver freut sich auf die Street Parade Die Vorbereitungen für die Street Parade am Samstag nach drei Jahren Corona-Pause laufen auch Hochtouren. Der Benzenschwiler Ruedi Seehofer bereitet sich ganz speziell darauf vor. Der 84-jährige Aargauer ist der vielleicht älteste Raver und geht für sein Leben gerne an die Street Parade.

«Das ist das schönste Fest. Die Stimmung, die gute Musik und die netten Leute sind toll», so Seehofer. Mit 64 Jahren war er zum ersten Mal an der Street Parade und lernte per Zufall den Chef eines Lovemobiles kennen. Seit dem tanzt er jedes Jahr auf diesem Wagen. Auch dieses Jahr darf er wieder auf dem Lovemobile mitfahren und hat wieder sein unverkennbares Markenzeichen - einen goldenen Hut - mit dabei.

Die Kondition, um am kommenden Samstag Stunden durchtanzen zu können, holt er sich unter dem Jahr. Regelmässige Übungen seien wichtig. Schon 17 Mal war er an der Street Parade und nun, nach zwei Jahren Pause, kann er am Samstag endlich wieder auf dem Lovemobile tanzen. (cwu)