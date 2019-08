Die Bauern von Merenschwand sind nicht gut auf ihn zu sprechen, den Biber, der im Unterrütikanal einen eindrücklichen Damm gebaut hat. Durch das Bauwerk wurden 71 Hektaren Land überflutet und die Ernte der Bauern ist in Gefahr. Der Damm muss weg, fordern folglich die Bauern.

Das entsprechende Gesuch liegt seit dem 6. August für einen Monat auf. Für Ralf Bucher, Geschäftsführer des Bauernverbandes Aargau, dauert dies zu lange. Er sagte in der AZ vom Mittwoch: «Sollten die Regenfälle anhalten und das Gebiet überschwemmt werden, so wäre eine vorgezogene Dammentfernung dringendst zu prüfen.»

«Wäre eigentlich ein Feuchtgebiet»

Dem Biber eilt nun Pro Natura Aargau zu Hilfe. «Das Hauptproblem in Merenschwand liegt nicht beim Biber, sondern in der nicht mehr angemessenen Bewirtschaftung eines Gebiets, das eigentlich ein Feuchtgebiet wäre», schreibt die Naturschutzorganisation in einer Medienmitteilung. Der Biber gehöre zum Wasserkanton Aargau und erfülle für den Erhalt der Wasser-Lebensräume eine zentrale Rolle.