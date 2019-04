Als es am frühen Morgen vom 8. April 1969 in der Schweizerischen Sprengstoff-Fabrik Dottikon (SSF) knallte, war Betriebssanitäter Toni Natsch eben damit beschäftigt, einen Arbeitskollegen zu verarzten, der sich in den Finger geschnitten hatte. «Es gab einen riesigen Chlapf. Am Magazingebäude, in dem wir uns befanden, wurden alle Fensterscheiben ins Innere gedrückt. Mich selber schleuderte die Druckluftwelle fünf Meter weit weg.» Natsch zog sich eine Kopfwunde zu und eine Verletzung an der Hand. «Im Gegensatz zu dem, was ich wenig später sah, war das nicht der Rede wert», erinnerte er sich 2012 im Gespräch mit der AZ. «Vor dem Gebäude», erzählte Natsch weiter, «lag ein Arbeitskollege im Schutt, das linke Bein abgetrennt, die Finger der linken Hand zerfetzt. Er war bei klarem Verstand und hat gesagt ‹Fertig Pulveri› und mir das Testament diktiert.» Dieses habe er, Natsch, geschrieben und der Kollege habe es unterzeichnet. Der Schwerverletzte hat das Unglück überlebt. Auch dank einem Arzt aus Biel: «Er war auf der Durchreise, hat die Explosion mitbekommen und ist uns sofort zu Hilfe geeilt», erinnerte sich der Sanitäter. (to)