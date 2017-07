«Egerländer Fuhrmann-Marsch» spielen die Rüter Dorfspatze. Im Biergarten am Dorffest der Musikgesellschaft Brass Band Auw klatscht das Publikum begeistert zu den Klängen der Formation aus dem Nachbardorf Oberrüti. Feststimmung und gute Laune pur herrschten während der ersten beiden Dorffesttage in Auw. Zahlreiche Musikformationen begeisterten das Festvolk aus nah und fern.

Dorffesttradition seit 1967

Das Dorffest Auw wird seit 1967 von der rund 30 Mitglieder zählenden Musikgesellschaft Brass Band Auw (mit Ausnahme der Marktstände) mit einer grossen Anzahl Helferinnen und Helfern in Eigenregie durchgeführt. Die Kosten für die Infrastruktur bewegen sich im hohen fünfstelligen Bereich und müssen komplett durch die Konsumationen der Festbesucher finanziert werden.

Der Eintritt auf dem Festgelände ist an allen drei Tagen gratis. Lediglich für den Dorffest-Dienstag mit der Hüttengaudi wird Eintritt verlangt. Ziel der Organisatoren ist es, mit stimmungsvoller Musik die Dorffestgäste zu begeistern. Das Hüttengaudi-Team stellt jedes Jahr ein attraktives Programm zusammen, unter anderen mit international bekannten Künstlern.

Während gestern Sonntagabend noch die Spider Murphy Gang für einen Höhepunkt sorgte, sind es morgen Dienstag an der Hüttengaudi unter anderen Stefan Mross und die jungen Zillertaler.

Gute Musik, zufriedene Besucher

Am dreitägigen Dorffest laufen bei Marco Imbach die Fäden zusammen. Der Kornettist der Musikgesellschaft Brass Band Auw ist in die Rolle des OK-Präsidenten geschlüpft. Sein Fazit von den ersten beiden Festtagen: «Viel gute Musik und zufriedene Besucherinnen und Besucher.»