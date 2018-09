«Wir freuen uns, eine so grosse Gästeschar bei uns auf dem Kasernenareal begrüssen zu dürfen», sagte der neue Kommandant des Lehrverbandes Genie/Rettung/ABC, Lehrgänge und Kurse 74 sowie Kommandant des Waffenplatzes Bremgarten, Oberstleutnant im Generalstab Patrick Galimberti.

«Es ist nicht selbstverständlich, dass wir das Jubiläum feiern können. Denn im Dezember 2002 sorgte die Meldung für Aufsehen, dass die Kaserne Bremgarten wegen Einsturzgefahr geschlossen werden musste», erinnerte die Grossrats-Vizepräsidentin Renata Siegrist-Bachmann in ihrer Grussbotschaft an der Jubiläumsfeier in der neuen Halle. Glücklicherweise ist damals nichts eingestürzt. Die Kaserne wurde von 2003 bis 2007 saniert, ist jetzt statisch in einem guten Zustand und steht inzwischen sogar unter Denkmalschutz.