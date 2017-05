Dass diese Woche die 40. Generalversammlung des Altersheimvereins Villmergen-Dintikon gefeiert werden konnte, obwohl der Verein doch 50 Jahre alt wird, ist Zufall. «Ein schöner Zufall», präzisierte Vorstandspräsident Mike Lauper am Mittwoch. Lokalhistoriker Josef Kunz hat das im Zuge seines Buchprojektes recherchiert, denn viele Akten seien leider irgendwann ausgemistet worden. Doch weil in den ersten Jahren die Versammlungen sehr unregelmässig stattgefunden hätten, fällt die 40. genau ins Doppeljubiläumsjahr. Und das will gefeiert werden. Kunz hat noch viel mehr spannenden Stoff zusammengetragen, sodass die Festschrift, die gut 100 Seiten dick werden soll und am 23. August feierlich veröffentlicht wird, künftig als Archiv und Erinnerung dienen kann. Daneben wird vom 1. bis 3. September das grosse Fest zu Ehren des Hauses und seiner Geschichte gefeiert. Und, wie Mike Lauper sagt, gibt es dieses Jahr allen Grund zu feiern, in jeder Hinsicht.

Stark für die Zukunft

Genau 444 Mitglieder zählte der Altersheimverein am vergangenen Mittwoch, das wusste noch nicht einmal der Präsident. «Unser Ziel sind 1000», erklärte er. «Wir hatten immerhin schon mal 800, und wenn wir das Haus so für alle Generationen öffnen, wie es unser Ziel ist, werden es hoffentlich noch mehr werden.»

Auch finanziell geht es der «Oberen Mühle» gut, bestätigt der neue Finanzchef Rolf Muntwyler. Das Gesamtergebnis betrug rund 52 200 Franken. Das ist umso erfreulicher, weil das Vorjahr lediglich ein Plus von 2400 Franken ergeben hatte. «Wir können wieder aus einer starken Position in die Zukunft starten», so Lauper.

Gemeinsam mit Heimleiterin Marianne Busslinger zeigte er auf, wie gut die «Obere Mühle» für die Zukunft aufgestellt ist (die az hat berichtet). Auch ist die «Vision Zentrum Obere Mühle 2020» herangewachsen: Bereits ist klar, dass die Rechtsform eines gemeinnützigen Vereins bestehen bleibt. Neu folgt ein Handelsregistereintrag, «denn wir sind mit rund 7 Millionen Umsatz und über 100 Angestellten wie ein KMU», so Lauper. Das Teilprojekt «Wohnen mit Service» wurde umgesetzt. Und es sind Machbarkeitsstudien für neue Bauten im Gang. «Wir sind bereit für die Zukunft», so das Fazit des Präsidenten.