Buttwil hat eine mangelhafte Abdeckung mit dem Handy-Netz. Eine neue Mobilfunkantenne soll Abhilfe schaffen. Doch die von der Swisscom geplante, 21 Meter hohe Handy-Antenne stösst auf Widerstand: 43 Buttwilerinnen und Buttwiler haben eine Sammeleinwendung erhoben.

Sie stören sich am gewählten Standort auf einer Krete in der Landwirtschaftszone neben einem 8 Meter hohen Gebäude an der Verbindungsstrasse nach Geltwil, direkt an der Grenze zur Landschaftsschutzzone. «Das verstösst gegen bundesrechtliche Vorschriften», sagt Carlo Nardo als Vertreter der Einwendenden.

Zudem hat ein Landwirt mit wirtschaftlichem Obst- und Beerenbau eine Einzeleinwendung gegen das Baugesuch der Swisscom gemacht, welches am 13. April 2017 veröffentlicht wurde. Der Gemeinderat steht hinter dem Vorhaben der Swisscom, wie Gemeindeammann Stefan Gisler ausführt.

«Wir sind nicht grundsätzlich gegen eine Handy-Antenne», stellt Nardo klar, «denn das Bedürfnis nach einem guten Empfang im Dorf ist da.» Die Kritik richte sich vor allem gegen den Standort, den die Swisscom als einzig möglichen darzustellen versuche. Die Antenne sei von jeder Zufahrt her weit sichtbar. Es gebe nichts, das dieses dominante Bauwerk kaschieren könnte.

Ortsbild- und Landschaftsschutz seien bei der Standortwahl völlig vernachlässigt worden, hält er weiter fest. Ein Einwender sagt sogar: «Buttwil verscherbelt sein Tafelsilber in Form von einem noch intakten Landschaftsbild, welches für mich als einziges Kriterium die Attraktivität von Buttwil als Wohngemeinde ausmacht.»

Bienen gestört

Im Baugesuch stehe, dass die Antenne vor allem der Versorgung der Verkehrsachsen Muri–Buttwil–Geltwil diene. Die bessere Versorgung von Buttwil sei marginal. Dazu komme, dass lediglich Kunden der Swisscom einen etwas besseren Empfang hätten. Der Landwirt mit Biobetrieb wiederum befürchtet neben wirtschaftlichen Einbussen im Obst- und Beerenbau auch eine massive Störung des ökologischen Gleichgewichts.

Sein Bienenhaus liegt nur 224 Meter von der Antenne entfernt. Bienen reagierten höchst empfindlich auf elektromagnetische Strahlung. Ihre durch das natürliche Erdmagnetfeld gesteuerte Orientierung werde gestört und ein wesentlicher Anteil der ausfliegenden Bienen finde nicht zum Stock zurück und verende. Die Einwendenden kritisieren schliesslich auch die Strahlenbelastung durch die Antenne.