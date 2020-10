40 Kinder und Jugendliche zeigen ihr Können: Grosser Zirkus in der Militärsporthalle

Landauf und ab müssen die Musikvereine ihre Konzerte absagen. Die Bremgarter Stadtmusik hingegen zieht es auf die Bühne. Und dafür nehmen die 50 Frauen und Männer einen immensen Aufwand in Kauf. «Wir möchten endlich wieder ein Konzert geben», fasst Margrit Stutz, Leiterin der Musikkommission, die Stimmung im Corps zusammen.

Der Verein steckt in einem Dilemma: «Wenn es ganz schlimm kommt, müssen wir alles absagen», verdeutlicht sie. Wie schnell sich die Dinge ändern können, erfuhr die Stadtmusik im Frühling dieses Jahres. Das geplante Kirchenkonzert, gemeinsam mit dem Oratorienchor Winterthur, musste Ende März kurzfristig abgesagt werden. Dieses Erlebnis steckt Margrit Stutz noch in den Knochen, «das war ein Frust. Wir haben viel Zeit und Energie in das Projekt gesteckt und mussten alles absagen».

Alles muss organisiert werden, vom Kaffeelöffel bis zur Bühne

Die Suche nach einer Lokalität erwies sich als schwierig: «Das Casino ist zu klein für unser Vorhaben. Wenn wir die Schutzmassnahmen einhalten, dann könnten bloss dreissig Gäste ans Konzert kommen.» Also galt es, eine Alternative zu finden. Der Hinweis, dass man doch die Militärsporthalle benutzen könnte, fiel erst auf wenig Begeisterung. «Das ist eine Halle ohne jegliche Infrastruktur», verdeutlicht Stutz.