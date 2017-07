Er hat 30 Jahre an der HPS in Wohlen unterrichtet, er wohnt in diesem Dorf, wo ihn fast jeder und jede kennt und wie kommt Angelo Gwerder an den Donnschtig-Jass? Ohne Strohhut und mit einem T-Shirt, auf dem in grossen Lettern «Muotathal» prangt.

Darauf angesprochen lacht der gebürtige Muotathaler, dreht sich um und tatsächlich: auf dem Rücken des T-Shirts steht in ebenso grossen Buchstaben «Wohlen». Angelo Gwerder steht für die beiden grossen Sieger des gestrigen Abends: die Muotathaler als Jasser und die Wohler als Organisatoren.

Sicher: der von Gemeinderat und OK-Präsident Ruedi Donat vorerst ins Auge gefasste Sendeplatz vom Kirchenkreisel hätte für eine natürliche Traumkulisse gesorgt. Mit grossem Aufwand und vielen guten Ideen hat man aber auch auf dem Merkur-Areal eine Atmosphäre hingekriegt, die dem Gross-Ereignis Donnschtig-Jass absolut gerecht geworden ist.

Der Platz mit der Wagenburg vom Circus Monti, den weidenden Pferden der Fuhrhalterei Meier und dem überbauten Rebberg-im Hintergrund machte auch auf dem Fernsehschirm eine gute Falle. Für beste Imagewerbung haben auch die beteiligten Vereine gesorgt. Die Verpflegungsstände waren so gut organisiert, dass man trotz Grossandrang nirgendwo lange anstehen musste.

«Eifach super», zeigten sich die OK-Mitglied Rolf Eichenberger und Stefan Jäggi kurz vor Sendebeginn begeistert: «Es sind alle bereitgestellten Plätze besetzt, die Stimmung ist grossartig und auch das Wetter spielt besser mit, als wir am Morgen noch befürchten mussten. Was wollen wir mehr, der grosse Aufwand hat sich gelohnt.»

Apropos Imagewerbung: Da hätte man sich vom drei Minuten langen Porträt-Filmchen etwas mehr Wohlen erwartet. Es war zwar unter Beteiligung von Artisten des Circus Monti, der in zwei Wochen seine Première feiert, sehr gut gemacht. Bloss: ein (mit der Stoppuhr gemessener) Drittel des Porträts ist in den beiden Strohhut-Manufakturen in Hägglingen gedreht worden.

Nicht eben gut angekommen sein dürften Moderator Roman Kilchsperger zudem auch mit seinen zweifelharten Sprüchen: «Wohlen», sagte er, «hat bekanntlich ein Imageproblem. Mir persönlich ist es allerdings immer wohl da. Bloss: ein Auto kaufen würde ich hier nicht, aber dafür dem Gemeindeammann auf die Finger schauen.»

Nun, wer da war, hat den herrlichen Sommerabend genossen, die TV-Zuschauer waren sicher auch zufrieden und Angelo Gwerder darf sein T-Shirt auch am nächsten Donnschtig tragen.