33 Stunden unterwegs: Der Wohler Kanti-Chor auf dem Weg nach Norwegen

Montag, 3. Februar: Aufbruch nach Norwegen

33 Stunden. So lang etwa geht die Reise von Wohlen bis Tynset. Am Sonntagmorgen, um 7.00 Uhr, fängt das Abenteuer an: Zuerst fahren wir mit dem ICE nach Hamburg, wo wir ein paar Stunden zur freien Verfügung haben. Auf der Fahrt werden in kleineren Grüppchen die Stücke geübt - das Ziel ist, diese möglichst auswendig zu können.

Nach etwa sieben Stunden, die wie im Flug vergehen, kommen wir in Hamburg an. Nachdem das Gepäck im Reisebus, in dem wir die nächste Etappe bewältigen, verstaut ist, schwärmen wir aus zum Erkunden der Stadt. Eine Priorität ist sicher eine warme Mahlzeit, die Zeit reicht jedoch auch aus, um die Speicherstadt und die schön beleuchtete Elbphilharmonie zu besichtigen.

Um neun Uhr abends steigen wir in den Bus ein. Man stelle sich rund siebzig Sänger*innen für mehrere Stunden auf eher engem Raum vor – leise ist es da gewiss nicht. Die Zeit wird neben Jassen, Lesen, Nintendo-Spielen und Netflix-Schauen zum Singen genutzt. Wer schlafen möchte, hat sich von Vorteil mit Gehörschutz und Schlafmaske ausgerüstet. Einige Schüler*innen legen sich zum Schlafen im schmalen Gang auf den Boden, um sich ausstrecken zu können.

Kurz vor Mitternacht wird man aber sowieso aus dem Schlaf gerissen. Auf der Fähre von Puttgarden in Deutschland nach Rødby in Dänemark müssen wir den Bus verlassen und können ein wenig frische Seeluft schnuppern. Anlässlich des Geburtstages unseres Chorleiters Walter Siegel führt das Vokalensemble ein selbst komponiertes Arrangement auf, das den üblichen meist schiefen Happy-Birthday-Gesang um Einiges übertrifft. Da wir alle gerade so schön versammelt sind, werden – wer hätte es gedacht – einige Chorstücke gesungen.

Nach etwa 45 Minuten wird die nächtliche Fahrt in den Norden fortgesetzt. Als dann auch der und die Letzte kurz vor dem Einschlafen ist, steht um drei Uhr morgens die nächste Übersee-Fahrt von Helsingør in Dänemark nach Helsingborg in Schweden bevor. Diesmal verbringen wir weniger Zeit auf der Fähre und finden uns kurz darauf sehr müde in Schweden wieder. Da wir im Bus aufgrund der Minustemperaturen kein fliessendes Wasser haben, legen wir ab und zu einen Halt an einer Raststätte ein.

Am nächsten Morgen erwartet uns ein weiterer kurzer Zwischenstopp: Oslo. Hier können wir erstmals richtig norwegische Luft schnuppern. Fazit: Recht kalt. Aber wir sind begeistert. Von der beeindruckenden Architektur, dem leckeren Gebäck und halbnackten Soldaten, die in der Kälte Wache stehen.

In den letzten paar Stunden steigt die Aufregung sichtlich. Eine letzte intensive Probe steht an, was sich über die zwei Stöcke des Busses zwar als äussert schwierig herausstellt, aber funktioniert. Irgendwie.

Während sich die Reise dem Ende zuneigt, ist aber ebenfalls eine gewisse kollektive Ermüdung zu spüren. Kein Wunder, so eine Odyssee ist nicht nur lustig und amüsant, sondern auch etwas strapaziös. Dessen waren wir uns jedoch schon vorher bewusst, und trotz der Aussicht auf die lange Zug- und Busfahrt haben sich zahlreiche Kantichor-Mitglieder angemeldet, von denen nur rund siebzig berücksichtigt werden konnten – was immer noch eine beachtliche Zahl ist.

Der Impuls dazu, überhaupt auf eine Flugreise zu verzichten, kam von einigen Schüler*innen. Unser ökologischer Fussabdruck soll so verringert und der Tradition der Zugreise für Chorprojekte gefolgt werden. Im Gegenzug für die damit deutlich längere Reise lässt uns die Schulleitung den Montag nach den Ferien für die Heimreise nutzen; wir sind dann vom Unterricht befreit. An Schule denken wir jedoch noch nicht – wir freuen uns aufs synge!

(von Fatima Arslantas)