Der «Kellerämterhof» in Oberlunkhofen ist verschwunden. An dessen Stelle werden zwei Mehrfamilienhäuser gebaut. Es entstehen insgesamt 32, meist kleinere Mietwohnungen mit zweieinhalb bis dreieinhalb Zimmern, wie Markus Ruch, Ruch Architekten AG, Bremgarten, auf Anfrage der AZ gegenüber erklärte.

Bei der Bauherrschaft handelt es sich um die Rumi Generalbau AG in Bremgarten, die in die Neuüberbauung des Areals Kellerämterhof rund 10 Millionen Franken (ohne Grundstück) investiert. Die Baubewilligung wurde erteilt und der Baustart ist erfolgt. Es wird mit einer Bauzeit von anderthalb Jahren gerechnet. Im Frühjahr/Sommer 2020 sollen die Wohnungen in den beiden Häusern bezugsbereit sein.

Baugrube: 78 Bohrungen

Bevor mit dem eigentlichen Aushub der Baugrube begonnen werden kann, ist das Zofinger Spezial-Tiefbauunternehmen Meier und Jäggi AG damit beschäftigt, eine Rühlwand zu erstellen. Dabei handelt es sich um den Baugrubenabschluss.

Mit einem grossen Bohrgerät werden total 78 Bohrungen zwischen 6 und 9 Meter abgeteuft. In jedes Loch wird ein Stahlträger abgesenkt, die Öffnung mit Beton verfüllt und anschliessend die Verrohrung hochgezogen. Ein Vorteil der Rühlwand liegt darin, dass keine separate Böschung benötigt wird.