32 Wohnungen statt ein Restaurant — der «Kellerämterhof» gehört der Vergangenheit an

Das Ortsbild von Oberlunkhofen verändert sich. Dort, wo bis 2017 der «Kellerämterhof» stand. Die Liegenschaft mit der weitherum bekannten Rôtisserie ist verschwunden. An deren Stelle entstehen auf dem Areal zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 32 Mietwohnungen. Die Rumi Generalbau AG in Bremgarten investiert in die Neuüberbauung des Geländes rund 10 Millionen Franken (ohne Grundstück).

Die Arbeiten begannen vor etwa einem Jahr mit dem Aushub und der sehr aufwendigen Baugrubensicherung. Anfang März dieses Jahres konnte der Baumeister seine Tätigkeit aufnehmen. In Haus B ist der Rohbau inzwischen abgeschlossen, der Dachstuhl erstellt und sämtliche Fenster sind eingebaut. Nun wird an der Fertigstellung der Gebäudehülle gearbeitet und bereits auch am Innenausbau.