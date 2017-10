Bei der FDP, der GLP, der EVP und dem Dorfteil Anglikon kandidieren hingegen alle Bisherigen wieder. Ebenso die SP, hier wird nach dem Rücktritt von Corinne Manimanakis ihre Nachfolgerin Mergim Gutaj im Oktober nachrutschen und so ebenfalls zu den Bisherigen zählen.

Und die Grünen können den einen Bisherigen, der bei ihnen nicht mehr antreten wird, gut verkraften: Thomas Burkard wird ab dem 1. Januar stattdessen in der Reihe des Gemeinderats sitzen.

Familienbande

Spannend ist darüber hinaus, dass der nicht mehr gewählte Gemeinderat Ruedi Donat es nochmals bei der CVP versuchen wird, und zwar gleich gemeinsam mit seinem Sohn Dominik. Er ist nicht der einzige, der gleich im Familienverband antritt.

Bei der SVP konnte Roland Büchi seinen Sohn Roland Büchi junior für einen Listenplatz motivieren, im Dorfteil Anglikon tritt Mika Heinsalo gemeinsam mit Timo Heinsalo an. Und bei der CVP ist Meinrad Meyers Tochter Stefanie Dietrich-Meyer bereits in den Rat nachgerutscht und tritt nun ebenfalls als Bisherige an.

An Listenplätzen hat dieses Jahr aber nur eine Partei wirklich zugelegt: Dorfteil Anglikon tritt gleich mit 9 Kandidaten an. Die SVP schwimmt mit 31 Kandidaten noch immer obenauf, vor vier Jahren waren es jedoch noch 35.

Den höchsten Frauenanteil haben die Grünen, dort sind unter den 9 Kandidierenden gleich 6 Frauen aufgeführt.