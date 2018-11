Zwischen Besenbüren und Bünzen ist es am Donnerstagabend um 22 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. In einer Kurve verlor ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Grund war laut Polizei-Sprecher Bernhard Graser nicht angepasste Geschwindigkeit. Das Auto touchierte die Leitplanke und schleuderte heftig in ein korrekt entgegenkommendes Auto. Die Bilanz: Drei Personen wurden mittelschwer verletzt, an beiden Autos entstand Totalschaden.

