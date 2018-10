Am frühen Mittwochmorgen ging via Polizeinotruf eine Meldung ein, wonach eine Person schreie. Kurz nach 5 Uhr rückten die Kantons- und Regionalpolizei sowie eine Ambulanzbesatzung nach Boswil aus, wie es in einer Mitteilung der Aargauer Kapo heisst.

Vor Ort trafen die Rettungskräfte auf einen verletzten 22-jährigen Schweizer. Er wies eine Stichverletzung am Arm auf und gab an, von einem Bekannten mit einem Messer angegriffen und verletzt worden zu sein. Die Ambulanz brachte ihn zur Behandlung ins Spital.