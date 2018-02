Ein 21-jähriger Schweizer bog am Sonntag um 20.15 Uhr von der Aargauerstrasse in die Zentralstrasse in Wohlen ein. Er beabsichtigte in Richtung Villmergen zu fahren.

Wie die Aargauer Kantonspolizei am Montag mitteilte, brach aus noch ungeklärten Gründen das Heck des leistungsstarken BMW aus. Daraufhin verlor der Autofahrer die Kontrolle über sein Auto und prallte in eine Mauer.



Der Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt jedoch um die 40'000 Franken.



Die Kantonspolizei nahm dem 21-Jährigen den Führerausweis auf Probe ab und verzeigte ihn an die zuständige Staatsanwaltschaft.

