Seit Montag können die Pläne der Rebberg Village AG auf der Bauverwaltung angeschaut werden. Doch wer sie sehen will, muss hinten anstehen beziehungsweise das Sitzungszimmer der Bauverwaltung mit anderen Interessierten teilen. Sie alle wollen dasselbe wissen: Was kündigen die unzähligen Baugespanne am Rebberg an? Was ist auf der grössten noch unbebauten, zusammenhängenden Fläche in der Wohnzone W2 an bester Wohler Lage geplant? Ursprünglich war man davon ausgegangen, dass hier ein Einfamilienhausquartier entstehen soll, doch aufgrund des 2012 vom Volk angenommenen euen Raumplanungsgesetzes ist dieser schöne Traum definitiv ausgeträumt. Statt Einfamilienhäusern sollen es Mehrfamilienhäuser werden, und zwar gleich 20 davon.

Die drei Parzellen, auf denen das Projekt «MFH Wagenrainstrasse» entstehen soll, befinden sich in der Wohnzone W2 und weisen eine Gesamtfläche von 27 000 m2 auf. Die Zahl, die derzeit in aller Munde ist, ist 202. So viele Wohneinheiten sollen in den drei- bis vierstöckigen Gebäuden gesamthaft untergebracht werden. Es sollen alles Mietwohnungen werden, und zwar zwischen 1½- und 4½-Zimmer-Grösse. Dabei befindet sich jeweils das unterste Stockwerk, in dem Wohnungen untergebracht sind, zum Grossteil unter Bodenniveau. Darüber sind ein bis zwei Geschosse plus ein nach hinten versetztes Attikageschoss geplant.