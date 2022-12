Damals im Aargau 1977 wanderte Bauernfamilie Gerber nach Kanada aus – so geht es ihnen heute Es hat einfach kaum zum Leben gereicht: Milchbauer Ulrich Gerber beschloss in den 1970ern, eine Farm in der kanadischen Provinz Quebec zu kaufen. Das Schweizer Fernsehen begleitete die Auswanderer. Das ist Ulrich Gerber bis heute genug der medialen Öffentlichkeit. Dennoch hat er am Telefon geschildert, was in der Zwischenzeit geschehen ist.

Die Gant, das Packen und der Abschied: Teil 1 der Dokumentation des Schweizer Fernsehens, «CH Magazin», 1978. SRF Archiv

Nein, also ein TV-Team will er auf keinen Fall noch einmal in seinem Haus haben, sagt Ulrich Gerber. Es ist 9 Uhr morgens in Quebec, Kanada, und 15 Uhr im Aargau. Ulrich Gerber hat sofort abgehoben, sofort vom Französischen ins Schweizerdeutsche gewechselt.

Vor 43 Jahren hat Familie Gerber aus Oberwil das Flugzeug bestiegen und ist nach Kanada ausgewandert. Begleitet hat sie dabei ein Team des Schweizer Fernsehens. In zwei rund 20 Minuten langen Episoden hat die Sendung «CH Magazin» 1978 über die auswandernde Bauernfamilie berichtet. Von der Gant auf dem Hof bis zum ersten Sommer in Kanada.

Die Neugierigen liessen sich bewirten

Ein solcher Auftritt im Fernsehen, das würde er nicht wieder machen, sagt Ulrich Gerber. Viel Besuch habe man deswegen gehabt, die Neugierigen liessen sich bewirten, andere meinten auch, Gerbers könnten vor allem von den TV-Gagen gut leben in ihrer neuen Heimat.

«500 Franken haben wir bekommen für den Dreh in der Schweiz, noch einmal 500 in Kanada», sagt Gerber. Geld, das man gut habe gebrauchen können damals. Aber sonst: «Das hat uns nicht viel gebracht.»

Doch das Auswandern, «das haben wir nie bereut», sagt er. Die Landwirtschaft sei «viel ringer» gewesen als in der Schweiz. Und:

«Kanada ist ein gutes Land, wir sind froh, dass wir hier sind.»

Er sei bald 90, seine Frau auch über 85, und selbst auf die alten Tage könnten sie es sich nicht vorstellen, in die Schweiz zurückzukehren.

Ueli und Lotti Gerber im Sommer 1978 in Kanada. SRF Archiv

Nicht die Abenteuerlust, der Kampf ums Überleben war es, der Ulrich Gerber in den 1970ern auf die Idee gebracht hatte, auszuwandern. Zwölf Jahre lang führten Gerbers, ursprünglich aus dem Emmental, einen Milchbetrieb im aargauischen Oberwil – seit 1984 Oberwil-Lieli –, Lotti Gerber kümmerte sich unter anderem um die Milchannahme im Dorf.

Doch weder für sich noch für seine Kinder sah Ulrich Gerber eine Zukunft in der Schweiz. Der tiefe Milchpreis vermochte die Familie nicht mehr zu ernähren. Als dann auch noch der Hof verkauft und ihm die Pacht gekündigt wurde, entschied sich Ulrich Gerber zur Flucht nach vorn. Einen anderen Hof in der Schweiz zu übernehmen, versuchte er erfolglos. Zu viele andere wollten dasselbe.

Gant auf dem Hof 1977. SRF Archiv

Gerber kaufte eine Milchfarm in Kanada. Für umgerechnet 270'000 Franken, die Hälfte davon bestritt er gemäss Schweizer Fernsehen mit Krediten, wurde aus dem Schweizer Milchbauern am Existenzminimum ein Farmer in Kanada – mit 62 Stück Vieh im Stall und Land bis zum Horizont.

Schweren Herzens sei er zum ersten Mal nach Kanada gereist, erzählt er in der ersten Episode der TV-Dokumentation, und glücklich und mit einem Kaufvertrag wieder nach Hause gekommen.

Bei den Vorbereitungen für die Abreise zeigt Ulrich Gerber dem Fernsehteam die Fotos von seiner neuen Farm. SRF Archiv

Am 14. Dezember 1977 bestieg die achtköpfige Familie Gerber das Flugzeug ins Ungewisse. Es erwartete sie ein harter Winter, wie das Ehepaar im Juni 1978, während des Besuchs des Fernsehteams, erzählt. Doch dann machte der Winter dem Frühling Platz und die «Längizyti» verabschiedete sich ebenfalls langsam.

Und so sagten Gerbers bereits nach einem halben Jahr: «Es hat sich gelohnt.» Sie wollten nicht mehr zurück. Viel weniger streng sei es hier, sagte Lotti Gerber:

«I der Schwiiz hani gäng es Gjufel gha.»

Ein harter Winter und Trennungsschmerz – für den zweiten Teil der Dokumentation reiste das Fernsehteam im Sommer 1978 nach Kanada. SRF Archiv

«Manchmal war es schwer, es gab auch Probleme», sagt Ulrich Gerber heute. «Aber auch viel Schönes.» Alle sechs Kinder würden heute in Kanada leben, höchstens eine Dreiviertelstunde entfernt – «das ist hier ja keine Distanz».

Die erste Farm, die sei «verbrannt», nun würden sie in einem Haus «chli näbenusse» wohnen, hätten noch immer etwas Land, das meiste verpachtet. Doch, doch, schreiben könne man das schon. Solange nur niemand filmen wolle.