Wollte man vor 125 Jahren die Alpen bewandern, wurde man bestenfalls ausgelacht. Die meisten Leute hielten einen wohl eher für verrückt. Unterdessen ist das Bergwandern zum Volkssport geworden. Damit das heute möglich und so sicher ist, wie das trotz Naturgewalten eben geht, haben sich vor allem die Sektionen des Schweizer Alpen Clubs (SAC) in den vergangenen beiden Jahrhunderten stark eingesetzt. So auch der SAC Lindenberg, der dieses Jahr seinen 125. Geburtstag feiern darf. Doch warum gibt es im Freiamt überhaupt einen solchen Verein, wo die Berge doch gar nicht in der Nähe sind? Eben genau deshalb: Heute kauft man sich eine Karte oder druckt sich eine Route im Internet aus, steigt ins Auto und kann in etwa einer Stunde mit dem Wandern beginnen. Früher waren die Vorbereitungen und auch die Anreise viel komplizierter. Es gab noch kaum Kartenmaterial, Autos gab es auch nicht, und es war noch gar nicht lange her seit der Erstbesteigung verschiedener Schweizer Gipfel. Die Jungfrau beispielsweise wurde 1811 erstmals erklommen, die Dufourspitze, der höchste Berg der Schweiz, 1855, und das Matterhorn gar erst 1865. Ort zum Austausch gesucht Doch die Freiämter wollten z’Berg. Dazu schrieb der SAC-Lindenberg-Präsident Hans Hartmann zum 100-Jahr-Jubiläum: «Von vielen Orten im Freiamt geniesst man eine prächtige Sicht in die Alpen. Die Rundsicht vom Hasenberg oder vom Lindenberg an einem klaren Föhntag ist einmalig. Dies ist sicher ein Grund, dass viele Freiämter eine besondere Beziehung zu den Bergen haben.» So waren es 1894 zwei Wohler Bergfreunde, die fanden, es brauche auch im Freiamt einen Ort, wo sich Alpenbegeisterte zum geselligen Austausch und zum Planen neuer Abenteuer treffen könnten.

Laut 100-Jahr-Festschrift waren das «Herr Dr. R. Müller und Herr Vorstand Huber-Egli». Denn ja, damals waren die Alpen, zumindest, was das Bergsteigen anging, wohlhabenden Männern vorbehalten. Arme Bauern konnten sich ein solches Vorhaben nicht leisten, und Frauen wurden kaum mitgenommen. Erst ab 1978 durften Frauen offizielle im SAC Lindenberg mitmachen. Ursprünglich wollten die beiden Herren im Freiamt eine Untersektion des SAC Aarau aufbauen, bei dem sie beide Mitglieder waren. «Aber es kam anders. Der Aufruf war rasch von 57 Interessenten unterzeichnet, denen sich später noch einige anschlossen», so die 100-Jahr-Festschrift. Am 29. Januar 1894 wurde also im damals 3000-Seelen-Dorf Wohlen eine eigene SAC-Sektion gegründet und auf den Namen Lindenberg getauft.