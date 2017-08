Wie die Kantonspolizei mitteilt, prallten am Mittwochmittag um zirka zwölf Uhr auf der Aarauerstrasse in Sins zwei Autos zusammen. Ein 50-jähriger Kroate fuhr mit seinem Jaguar auf der Aarauerstrasse in Richtung Auw.

Auf Höhe der Einmündung Brand beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Der dahinter fahrende Lenker reagierte und schwenkte nach links, worauf es zur seitlich-frontalen Kollision kam.



Der Jaguarfahrer aus dem Kanton Zürich erlitt leichte Verletzungen und wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht. An den Unfallautos entstand Sachschaden in der Höhe von zirka 15'000 Franken.



Die Kantonspolizei klärt nun den genauen Unfallhergang ab. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Stützpunkt Freiamt (Tel. 056 619 79 79) in Verbindung zu setzen.

Sehen Sie hier die aktuellen Polizeibilder: