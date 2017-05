Im Jahr 1980 erfolgte im Reusspark der letzte Umbau im Wohnbereich des West-Flügels des ehemaligen Klosters Gnadenthal (Gemeinde Niederwil). In diesem Bereich des Zentrums für Pflege und Betreuung müssen dringend moderne Strukturen für die Pflege geschaffen werden. Es fehlt an allen Ecken und Enden. So gibt es in keinem der Bewohnerzimmer eine Nasszelle; es existieren lediglich Etagenduschen und -toiletten. Die Bettenbelegung gestaltet sich zunehmend schwierig, sodass in den letzten drei Jahren im Schnitt stets 5 der 28 Pflegebetten in dieser Abteilung nicht belegt waren. Es braucht unter anderem einen neuen, als Bettenaufzug dimensionierten Lift. Es ist ein Umbau geplant, der den gesamten Gebäudekomplex über alle Stockwerke umfasst.

«Seit 36 Jahren unverändert»

«Die Unterbringung ist nicht mehr zeitgemäss. Für die Bewohnerinnen und Bewohner im Bereich Kloster West ist die Situation seit über 36 Jahren unverändert. Die Zimmer müssen dringend saniert werden», erklärte Reusspark-Direktor Thomas Peterhans an der von 134 Mitgliedern besuchten Generalversammlung des Vereins Gnadenthal.

Vorgesehen ist der Einbau von fünf neuen Bewohner-Zimmern im Reussflügel des Klosters – und zwar im bisher unbenutzten Dachgeschoss. Zum Fluss hin soll ein Aufenthaltsraum in der ehemaligen Schreinerei realisiert werden. Der Direktor sprach in seiner Projektpräsentation von einem Aktivierungsraum, einem neuen Pflegebad, von Toiletten für Personal und Besucher, vom neuen Zimmer für den Wohnbereich und die Wohnbereichsleitung, von einem neuen Zugang für den Wohnbereich auf der Reussseite und so weiter. Die Ausführungen von Thomas Peterhans stiessen auf grosses Interesse: 10 Millionen Franken (plus/minus 15 Prozent) wurden von der Versammlung für den Umbau und die Sanierung einstimmig genehmigt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich von Oktober 2017 bis April 2019.

In ihren Ausführungen wies Vereinspräsidentin Bettina Ochsner auf den von Luzia Fischer und ihrem Team gestalteten Jahresbericht 2016 hin: «Tierisch» lautet dessen Titel, mit Bezug auf das im Reusspark erfolgreich eingeführte Projekt der tiergestützten Therapien und Aktivitäten.

360 Mitarbeitende

Die Situation in der Pflege habe sich verändert, stellte die Vorsitzende fest: «Die Leute kommen viel später und bleiben weniger lang. Dennoch ist die Auslastung im Reusspark, im Vergleich zu anderen solchen Institutionen, sehr gut.» Bei einem Bettenbestand von 288 im stationären Wohnbereich machte die Belegung im Berichtsjahr 95,7 Prozent aus. Eintritte gab es 127, Austritte 130. Es wurden rund 100 850 Pflegetage verzeichnet. Im Tages- und Nachtzentrum mit seinen 12 Betten lag die Belegung bei 64,9 Prozent. Es wurden 98 Eintritte und 73 Austritte registriert. In dieser Abteilung gab es rund 3000 Pflegetage. Umsorgt wurden die insgesamt rund 280 Bewohnerinnen und Bewohner des Zentrums für Pflege und Betreuung von total 360 Mitarbeitenden sowie 85 Lernenden und Praktikanten. Alle diese Angaben weichen nicht wesentlich von jenen aus dem Vorjahr ab.

Der Reusspark hat ein gutes Jahr hinter sich mit einem Aufwand und Ertrag von je 35,4 Millionen Franken. Es konnten Rückstellungen in der Höhe von 12,5 Millionen Franken getätigt werden. Das Jahresergebnis mit einem Gewinn von rund 138 000 Franken (2015: 192 000 Franken) verleitete Direktor Peterhans zur Feststellung: «Die Zahlen, die wir zeigen dürfen, sind recht positiv.»

Die Generalversammlung des Vereins Gnadenthal, der rund 700 Mitglieder zählt, hiess in diesem Sinne sämtliche Anträge des Vorstands gut.