Jugendchor Seetal, Ernst Meier, Beinwil am See

Zwei Weihnachtskonzerte des Badener Vokalensembles und des Kanti- chors Baden am 3. Dezember 2021 in Ennetbaden und am 4. Dezem- ber 2021 in Wettingen

Zwei Konzerte am 12. und 13. Februar 2022 in Rheinfelden

Outdoor-Sonderausstellung am Aargauer Kantonalturnfest vom 15. bis 26. Juni 2022 in Wettingen

Veranstaltungsreihe "Erika Burkart – Ein Beschwörungsversuch" von Februar bis April 2022 in verschiedenen Schweizer Kulturinstitutionen, darunter in Muri, Wohlen und Baden

Projekte des Jugendorchesters Freiamt für Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren mit Konzerten am 10. bis 12. Juni 2022 sowie am 21. bis 23. November 2022

Aarauer Turmbläser, Peter Roschi, Aarau

Jubiläumskonzerte zum 45-Jahr-Jubiläum von Turmbläser Aarau am 27. November 2021 in Aarau, am 22. Januar 2022 in Herznach und am 12. März 2022 in Schneisingen