Fischerei Eine grosse Forelle zum Saisonstart – aber diese Fischart verschwindet im Aargau langsam, weil das Wasser wärmer wird Im März begehen die Aargauer Fischerinnen und Fischer den traditionellen Saisonstart. Die Fangstatistik der vergangenen Jahre zeigt ein langsames Verschwinden der Forelle. Dafür steigt die Zahl der Fischarten, die wärmeres Wasser mögen.

Der Angelfischer Florio Aeschbach zeigt seinen ersten Fang im Jahr 2022 – eine in der Aare heimische Flussforelle. Alex Roschi

Am 1. März starten die Fischerinnen und Fischer in die neue Saison. Und so auch im Aargau. Florio Aeschbach, Mitglied des «Pro Staff»-Teams beim grössten Schweizer Online-Fischereiartikelhändler fischen.ch, hat rund 12 Stunden an der Aare bei Aarau gefischt. «Es ist Tradition bei uns, jeweils am 1. März mit Freunden an der Aare fischen zu gehen», sagt er.

Die Aare ist sein Hausgewässer. Man treffe die Menschen dort, wo sie zusammen fischen – also an Orten wie dem Haus des Fischereivereins Rupperswil oder beim «Summertime» in Aarau, so Aeschbach. Zum diesjährigen Saisonstart seien jedoch weniger Menschen anzutreffen gewesen, als noch 2021.

Das gute Wetter könne dem Start in die Saison helfen, bezogen auf die Fangzahlen sei das Schwert aber zweischneidig: «In dieser Jahreszeit, wo das Wasser noch sehr kalt ist und die Fische deshalb träge sind, kann gutes Wetter dabei helfen, dass die Fische aktiver werden», sagt Aeschbach.

Ein klarer Himmel führe aber auch dazu, dass die Fische die Fischerinnen und Fischer besser wahrnehmen. Insgesamt sei das gute Wetter aber ein Vorteil. Denn als die Sonne kurz vor dem Mittag hoch stand, hat Aeschbach den ersten Fang des Jahres – eine Flussforelle – in der Aare gemacht.

Gesamtfang bleibt im Coronajahr 2020 stabil

Die Fischfänge können von den Fischerinnen und Fischern selbst bis zum Ende des Jahres beim Kanton angegeben werden. Die Zahlen liefern Informationen darüber, wie sich die Menge der gefangenen Fische in den Aargauer Gewässern über die Jahre verändert. Die meisten Fische wurden 2020 am Rhein gefangen. Es folgen die Aare und als einziges nicht fliessendes Gewässer, neben Weihern und Teichen, der Hallwilersee.

Insgesamt wurden gut 27'000 Fischfänge gemeldet, deutlich weniger als im Jahr 2019, damals waren es gut 32'000.

Die von Florio Aeschbach gefangene Forelle ist fast silbern und vom Muster her typisch für die Aare, denn die Fische passen ihre Erscheinung dem Habitat an. Und sie wird ein immer seltenerer Fang. Denn die Forellenfänge nehmen seit der Erfassung der Statistik in allen Aargauer Gewässern ab.

Trotz der Tatsache, dass die Gesamtfangzahlen seit 2013 stabil bleiben, hat sich die Artenzusammensetzung auch in der Aare zugunsten von wärmeliebenden Arten wie Karpfen, Egli und Welsen geändert, wie die kantonale Fangstatistik aufzeigt.

Durch die Erfassung der Fänge nach Fischarten durch den Kanton, lassen sich Trends in der Zusammensetzung der Fischgemeinschaften und der Anteile von einzelnen Arten am Gesamtfang aufzeigen. In der Aare ist der Alet (1908 Fänge) der Spitzenreiter, gefolgt vom Flussbarsch (900 Fänge) und dem Karpfen (392 Fänge).

Forellen verschwinden langsam

In den Bächen und Zuflüssen der Aare haben die Gesamtfangzahlen seit 1996 kontinuierlich abgenommen. Das liegt gemäss dem Kanton vor allem an der Abnahme der Forellenfänge. «Das Problem ist unter anderem, dass sich die Forelle in der Aare nicht mehr fortpflanzen kann», sagt Aeschbach. Im Normalfall würde sie in den Seitenbächen laichen. Durch die Wehre und die zunehmende Verbauung der Seitengewässer kann die Forelle nicht mehr in die Aare ab- und in die Bäche aufsteigen.

Auch beim Aargauer Fischereiverband heisst es, dass man generell ein Problem mit der Fischwanderung habe, nicht nur mit Bezug auf die Fortpflanzungsmöglichkeiten. Viele Arten könnten, wegen der ungenügenden Fischaufstiegshilfen, nicht mehr wandern und würden aussterben. «Dazu kommt die Erwärmung der Gewässer, dadurch nimmt die Pobulation von wärmeliebenden Fischarten zu, wie zum Beispiel diejenige der Welse», sagt Aeschbach.

Mehr Welse (Bild) und weniger Forellen in der Aare. Sven Borchert

Und auch im Aargauer Teil des Rheins macht sich die Veränderung der Population zu Gunsten wärmeliebender Arten bemerkbar: Verschiedene Arten von invasiven Grundeln breiten sich hier aus, ursprünglich stammen sie aus dem Schwarzmeerraum. 2018 wurden erste Fänge verzeichnet, 2020 machen die Grundeln bereits fast die Hälfte des Gesamtfangs im Rhein aus. 3158 an der Zahl wurden gefangen. Forellen- und Äschenfänge wurden seit Beginn der Erfassung der Fangdaten im Jahr 1996 stetig weniger verzeichnet.

Coronaeffekt beim Zeitaufwand?

Während die Fangzahlen im Aargau seit den 1990er-Jahren insgesamt abnehmen, steigt der Zeitaufwand für den Fischfang. Insbesondere im Coronajahr 2020 warfen die Fischer länger und öfter die Angel aus, nachdem der Zeitaufwand zuvor tendenziell abgenommen hatte.

Am Rhein zeigt sich der Coronaeffekt deutlich, mit rund 30'000 Stunden Fangaufwand 2020, im Vergleich zu rund 20'000 Stunden Fangaufwand im Jahr 2019. Auch an der Aare hat der Fangaufwand im Vergleich zu 2019 um mehrere tausend Stunden zugenommen.

Prognosen für die Fischereisaison 2022 könne man noch keine machen, sagt Florio Aeschbach. «Je mehr man am Wasser ist, desto besser wird die Saison». Je mehr Zeit man investiere, desto grösser sei die Chance, eine Forelle zu fangen. Und diese Zeit muss man sich wohl nehmen: Im Revier 17, zwischen dem Rupperswiler Wehr und Villnachern, ist für 2022 bereits ein Forellenfang eingetragen – bei 97,5 Stunden Fangaufwand.