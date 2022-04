Firmen- und Privatkonkurse Über 24 Prozent mehr: Zahl der Konkurse im Aargau steigt im zweiten Coronajahr deutlich an Nach einem Rückgang im ersten Pandemiejahr ist die Zahl der Konkurse 2021 deutlich angestiegen. Besonders betroffen davon ist der Aargau. Auch die Zahl der Betreibungen erhöhte sich leicht.

Die Zahl der Konkurse in der Schweiz ist im zweiten Coronajahr deutlich gestiegen – liegt jedoch nur leicht über der Vor-Pandemie-Zeit. Keystone

14'081 mal musste eine Firma oder Privatperson im vergangenen Jahr Konkurs anmelden. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Plus von 9,1 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit entspricht die Zahl der Konkurse jedoch lediglich einem leichten Anstieg von 1,7 Prozent. Mit dem Ausbruch der Coronapandemie in der Schweiz hatte der Bundesrat die Überschuldungsanzeige sechs Monate ausgesetzt und Unternehmen damit praktisch vom Konkurs wegen Corona verschont.

Laut BFS ist der Anstieg der Konkurse im zweiten Pandemiejahr in allen Grossregionen zu beobachten. Am tiefsten fällt dieser mit 4,9 Prozent in der Genferseeregion aus, am höchsten in der Ostschweiz (15,2 Prozent). Nach Kantonen betrachtet ist die Zahl der Konkurse in 22 Kantonen gestiegen, wobei der Anstieg im Aargau am höchsten ausfällt. 2021 wurden dort 913 Konkurse gezählt. Das sind 180 mehr als im Vorjahr, also ein Plus von 24,6 Prozent. Die Verlustsumme aus den Verfahren steigerte sich von 80 Millionen im Jahr 2020 auf über 93 Millionen.

Einen leichten Konkurs-Rückgang meldeten im vergangenen Jahr derweil die Kantone Genf, Jura und Appenzell Innerrhoden.

Ebenfalls leicht angestiegen ist im vergangenen Jahr die Zahl der Betreibungsvorgänge. Nachdem diese zwischen 2019 und 2020 um 12 Prozent zurückgegangen war, stieg sie im vergangenen Jahr schweizweit um 5 Prozent an. Im Aargau gab es im abgelaufenen Jahr 75'525 Betreibungshandlungen (Vorjahr: 69'618, +8 Prozent), 103'788 Pfändungsvollzüge (Vorjahr: 94'150, +10 Prozent) und 171'521 Zahlungsbefehle (Vorjahr: 165'521, +3 Prozent). (sat/phh)