Energiezukunft Aargau Regierung will für Förderprogramm Energie zusätzlich 51 Millionen Franken: Nachfrage nach Ersatz für fossile Heizungen ist ungebremst hoch Weil das Förderprogramm Energie im Gebäudebereich läuft wie verrückt und die Mittel nicht reichen, will die Regierung diese massiv um 51 Millionen Franken aufstocken. Dies soll Teil eines Gegenvorschlags zur Klimaschutzinitiative werden.

Bei den Wohnhäusern liegt noch ein enormes Energie-Sparpotenzial brach. Bruno Kissling

In einem Interview an dieser Stelle sagte Energiedirektor Stephan Attiger Ende 2021, im Gebäudebereich laufe das Förderprogramm Energie so erfolgreich, «dass nach heutigem Stand die bis 2024 gesprochenen Mittel schon Ende 2023 aufgebraucht sein dürften». Er kündigte einen Nachtragskredit an sowie einen indirekten Gegenvorschlag zur kantonalen Klimaschutzinitiative. Jetzt ist es soweit: Die Regierung gibt diese Vorschläge bis 5. Juni in eine öffentliche Anhörung.

Um die nahtlose Weiterführung des erfolgreichen Förderprogramms Energie sicherzustellen, beantragt der Regierungsrat einen Zusatzkredit von 51,2 Millionen Franken, davon 17,1 Millionen Franken aus kantonalen Mitteln. Er bildet – ergänzt mit der geplanten Teilrevision des Energiegesetzes und der bereits angelaufenen Solaroffensive – laut Mitteilung «den indirekten Gegenvorschlag des Regierungsrates zur aargauischen Klimaschutzinitiative».

Bereits beschlossene 75 Millionen reichen nicht

Der Grosse Rat hat im November 2020 für das Förderprogramm Energie 2021 -2024 im Gebäudebereich 75,42 Millionen Franken beschlossen. Darin sind 12 Millionen Franken kantonale Mittel enthalten. Der grosse Rest wird durch die Globalbeiträge des Bundes aus der Teilzweckbindung der CO2- Abgaben gedeckt. Nun ist die Nachfrage nach Förderungen für die Gebäudetechnik anhaltend hoch, insbesondere für den Ersatz von fossilen Heizungen durch Luft-Wasser- sowie Erdsonden-Wärmepumpen.

Zusatzmittel sollen helfen, 450 000 Tonnen CO2 einzusparen

Mit den Förderungen werden laut Vorlage nach bisherigen Erfahrungen namhafte Investitionen in der Privatwirtschaft ausgelöst: Allein durch den Zusatzkredit käme ein zusätzliches Auftragsvolumen von rund 250 bis 500 Millionen Franken dazu, macht die Regierung geltend. Die CO2- Emissionen würden um weitere rund 450’000 Tonnen reduziert.

So soll der indirekte Gegenvorschlag zur Klimaschutzinitiative aussehen

Der Grosse Rat hat am 15. Juni 2021 die kantonale Klimaschutzinitiative zurückgewiesen und den Regierungsrat beauftragt, einen indirekten Gegenvorschlag auszuarbeiten. Der soll auf drei Säulen basieren, schreibt die Regierung.