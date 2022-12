Einkaufstourismus In Baden-Württemberg ist für Ungeimpfte praktisch alles tabu – die wichtigsten Fragen und Antworten für Grenzgänger In den vergangenen Tagen hat sich die Coronasituation im benachbarten deutschen Bundesland Baden-Württemberg nochmals drastisch verschärft. Die Regierung hat die Alarmstufe II ausgerufen, in ersten Landkreisen gilt bereist eine Ausgangssperre ab 21 Uhr: Was bedeutet dies für Einkaufstouristen in Süddeutschland?

Exklusiv für Abonnenten

Ungeimpfte dürfen in Deutschland nur noch Güter des täglichen Bedarfs einkaufen. Dennis Kalt/Aargauer Zeitung

Die Coronasituation im Bundesland Baden-Württemberg wird immer besorgniserregender: Am Montag lagen erstmals mehr als 500 Coronapatientinnen und -patienten auf einer Intensivstation. Gleichzeitig mussten auf 100'000 Personen 6,3 hospitalisiert werden. Damit überschritten beide Werte den Grenzwert für die Alarmstufe II; dieser liegt bei 450 und 6,0.

Seit Mittwoch gelten deshalb im benachbarten Bundesland nochmals drastisch schärfere Massnahmen. Was bedeutet es für Schweizer, die im grenznahen Raum essen oder einkaufen wollen?

Ja, die Grenze ist nach wie vor offen. Sowohl die Schweiz als auch Deutschland wollen eine erneute Schliessung wie im Frühling 2020, wenn immer möglich, vermeiden. Eine Schliessung könnte allenfalls zum Thema werden, wenn die Situation in einem Land ausser Kontrolle gerät.

Wenn Sie sich nicht länger als 24 Stunden in Deutschland aufhalten, braucht es in der Regel keinen Nachweis. Das Bundesministerium für Gesundheit schreibt dazu: «Für Grenzpendler oder Grenzgänger sowie für Tagesaufenthalte besteht eine Nachweispflicht nur in folgenden Fällen: Die Nachweispflicht gilt nur bei Einreise aus einem Hochrisikogebiet, Virusvariantengebiet oder auf dem Luftweg.» Für einen Tagesaufenthalt muss man sich auch nicht vorgängig online anmelden.

Das hängt davon ab, in welchem Landkreis Sie essen gehen wollen. Denn die Ausgangssperre tritt in jenen Landkreisen und Städten in Kraft, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen über 500 liegt. Im grenznahen Gebiet trifft dies derzeit auf folgende Landkreise zu: Schwarzwald-Baar-Kreis, Tuttlingen, Sigmaringen, Bodenseekreis und Ravensburg. Hier gilt eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr. Ausgenommen sind triftige Gründe wie die Berufsausübung oder der Besuch des Lebenspartners respektive der Lebenspartnerin. Auch in weiteren Landkreisen ist mit einer Ausgangssperre zu rechen: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag im Landkreis Lörrach bei 398,1 und im Landkreis Waldshut bei 370,2. Die Werte sind aber in den letzten Tagen ebenfalls stark angestiegen.

Nein, das ist nicht möglich. In allen Restaurants gilt die 2G-Regel. Essen gehen können nur Geimpfte und Genesene.

Auch hier gilt die 2G-Regel – wie in allen Freizeiteinrichtungen.

Auch hier wurden die Regeln nochmals verschärft. Während in der Alarmstufe ein negativer Coronatest reichte, gilt in der Alarmstufe II für alle Vergnügungsreisen die 2G-Regel.

Nein, für Geschäftsreisen gilt nach wie vor die 3G-Regel. Ein Antigenschnelltest reicht allerdings nicht, in den Hotels muss ein PCR-Test vorgelegt werden.

Das können Sie noch. Allerdings müssen ungeimpfte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nun täglich einen negativen Coronatest vorweisen. Mindestens zwei davon muss der Arbeitgeber kostenlos zur Verfügung stellen.

Ja, das ist weiterhin erlaubt – mit Schutzmaske wie in der Schweiz.

Jein. In Landkreisen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz noch unter 500 liegt, reicht aktuell noch ein negativer Coronatest. In Landkreisen jedoch, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz über 500 liegt, sind die Läden für Ungeimpfte gesperrt. Ausgenommen bleiben Güter des täglichen Bedarfs wie Lebensmittelgeschäfte oder Apotheken.

Hier gilt seit Mittwoch die 2G-Plus-Regel. Ein Konzert besuchen, in der Diskothek abtanzen oder über einen Weihnachtsmarkt schlendern dürfen nur noch Personen, die geimpft oder genesen sind. Aber Achtung: Alle müssen zugleich einen aktuellen negativen Coronatest vorweisen. Der Antigentest darf nicht älter als 24, der PCR-Test als 48 Stunden sein. Für Veranstaltungen gilt im Bundesland Baden-Württemberg in der Alarmstufe II zudem eine Auslastungsgrenze von 50 Prozent der Kapazität.

Nein, denn aufgrund der Kurzfristigkeit der neuen Regeln wird eine Schonfrist eingeräumt. Geahndet werden Vergehen gegen die neuen Regeln erst ab nächster Woche.

Die Betonung liegt auf noch: Für 12- bis 17-Jährige gilt bis Weihnachten eine Übergangsregel: Sie können derzeit noch, legen sie einen Schülerausweis und einen negativen Test vor, in der Disco abtanzen. Für alle Schülerinnen und Schüler über 18 gilt bereits jetzt die 2G-Regel.

Derzeit, ja. Dann müssen Sie aber einen negativen PCR-Test vorweisen.

Nein, wie für die meisten körpernahen Dienstleistungen gilt auch hier die 2G-Regel. Der Coiffeur bildet die Ausnahme der Regel.

Ja, das ist nach wie vor möglich. Auch andere private Treffen sind weiterhin erlaubt. Allerdings darf pro Haushalt nur ein Gast anwesend sein. Nicht mitgezählt werden Geimpfte, Genesene und Jugendliche unter 18 Jahren.

Nein, in Deutschland gilt bundesweit die 3G-Regel. Wer mit Bus, Bahn oder Flugzeug reist, muss geimpft, genesen oder getestet sein.

Nein, die bisherigen Ausnahmeregelungen für Schwangere, Stillende und Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, gelten auch in der Alarmstufe II weiterhin.

Die Signale verdichten sich. «Aus dem Dilemma kommt man nur durch eins raus: durch eine Impfpflicht», sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Dienstag. Auch ein erneuter Lockdown – wie er in Österreich bereits der Fall ist – ist nicht ausgeschlossen.