Ehrendingen Fussgänger kollidiert frontal mit Auto und muss danach ins Spital In Ehrendingen ist ein Fussgänger von einem Auto erfasst worden. Der 89-Jährige musste umgehend ins Spital eingeliefert werden. Die Polizei sucht Augenzeugen.

Der 89-Jährige wurde vom Volvo frontal erfasst und musste ins Spital gebracht werden. Kantonspolizei Aargau

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 01.02.2022, 18:20 Uhr, auf der Dorfstrasse in Ehrendingen. Ein 89-jähriger Fussgänger betrat die Dorfstrasse von Osten herkommend hinter einem Bus hervor und wurde von dem in Richtung Baden fahrenden Volvo eines 44-jährigen Lenkers frontal erfasst.

Der Fussgänger wurde bei der Kollision verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken. Der genaue Unfallhergang wird derzeit ermittelt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich an den Stützpunkt der Mobilen Polizei in Schafisheim (062 886 88 88) zu wenden. (nbl)

