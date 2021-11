Döttingen Auf Fussgängerstreifen angefahren: Frau mit Ambulanz ins Spital gebracht Eine Fussgängerin wurde am Dienstag in Döttingen auf dem Fussgängerstreifen angefahren. Sie wurde danach mit Verletzungen ins Spital eingeliefert.

Die angefahrene Frau musste aufgrund von Verletzungen mit der Ambulanz ins Spital gefahren werden. Symbolbild: Corinne Glanzmann

Am Dienstagnachmittag kurz nach 14 Uhr fuhr ein 89-jähriger Autofahrer von der Apotheke in Döttingen weg und bog in Richtung Kleindöttingen ab. Dabei übersah er die über den Fussgängerstreifen gehende 58-jährige Frau. Diese wurde vom Wagen erfasst und mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht.

Der Lenker wurde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht und musste seinen Führerausweis abgeben.

