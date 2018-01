Fricker trat zurück, nachdem er im Parlament die Deportation von Juden mit dem Transport von Schweinen verglichen hatte. Balthasar Glättli, Fraktionschef der Grünen, und Grünen-Präsidentin Regula Rytz distanzierten sich damals klar von Frickers Aussage. Auch Hölzle legte Fricker den Rücktritt nahe. «Nach Einschätzung der Situation habe ich ihm gesagt, dass ein Rücktritt wahrscheinlich die beste Lösung ist», sagte er damals der AZ.

Grüne haben Abläufe angepasst

Am Dienstagabend sagte Daniel Hölzle: «Zusammen mit dem Vorstand haben wir die Sache aufgearbeitet und können nun mit Sicherheit sagen, dass wir heute anders vorgehen würden und wir Lehren aus dem Vorfall gezogen haben.» Gegenüber der AZ konkretisiert Hölzle, dass er damit nicht meine, dass es mit Sicherheit heute nicht mehr zu einem Rücktritt kommen würde. «Aber wir haben das Vorgehen der Partei in solchen Fällen besprochen. Uns überlegt, was wir tun, sollten Parteimitglieder plötzlich Negativschlagzeilen machen. Deshalb haben wir die Abläufe und Verantwortlichkeiten angepasst.»

Hölzle wünscht sich, dass Fricker der Partei erhalten bleibt und sich auch in Zukunft für Mensch und Umwelt einsetzt. Jonas Fricker selber äusserte sich seit seinem Rücktritt nicht mehr öffentlich zum Thema oder zu seinen Zukunftsplänen. Am Dienstagabend richtete er ein paar Worte an seine Parteikollegen.