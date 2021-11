Kommentar Aargauer Befürworter des Covidgesetzes: Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es! Die Gegnerschaft der Covid-Vorlage vom 28. November ist im Aargau mit Plakaten und Flyern sehr präsent. Doch Plakate der befürwortenden Parteien sind praktisch nicht zu sehen. Warum nicht? Mathias Küng Hören Drucken Teilen

Am 28. November wird national über drei Vorlagen abgestimmt, eine davon ist das Covid-Gesetz. Schaut man die aktuellen Umfragen an, scheint das Gesetz einer soliden Ja-Mehrheit entgegen zu gehen. Ist das so? Dachten die Parteien nicht auch in früheren Abstimmungen mit Blick auf Umfrageergebnisse schon so, etwa dass die Minarett-Initiative abgelehnt werde? Und rieb sich dann am Sonntagabend verwundert die Augen?

Auffallend ist, dass die Gegnerschaft des Covid-Gesetzes mit Plakaten im öffentlichen Raum und mit Flyern sehr präsent ist, und dass überzeugte Gegner der Vorlage ganz sicher abstimmen werden. Derweil stolpert man eher zufällig über befürwortende Plakate. Da fragt man sich: Wo sind all die Parteien im Abstimmungskampf, deren Vertreterinnen und Vertreter im Parlament das Gesetz gutgeheissen und an Delegiertenversammlungen und Parteitagen die Ja-Parole gefasst haben?

Klar sind sie alle auf den sozialen Medien unterwegs, und natürlich haben Parteien begrenzte Mittel und müssen einen Schwerpunkt setzen. Aber wo soll er diesmal sein? Wichtig wäre, dass die befürwortenden Parteien beim Covidgesetz auch im öffentlichen Raum Flagge zeigen, etwa mit Plakaten an Kandelabern. Das kostet nicht viel, zeigt aber, dass ihnen ihr Ja ein wirkliches Anliegen ist. Denn es gibt nichts Gutes, ausser man tut es.