Untersuchungshaft Aargauer Mutter soll behinderte Tochter (3) umgebracht haben – vor Bundesgericht kämpft sie um ihre Freiheit Weil gegen sie wegen vorsätzlicher Tötung ermittelt wird, sitzt eine Aargauerin seit einem halben Jahr in Untersuchungshaft. Vor Bundesgericht fordert sie ihre sofortige Entlassung.

Seit August sitzt die 28-jährige Mutter in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Keystone

Was genau in jener Nacht im vergangenen Mai vorgefallen ist, haben Staatsanwaltschaft und Gerichte zu klären. Fest steht: Ein knapp drei Jahre altes Mädchen mit einer schweren Behinderung kam damals ums Leben. Und: Die Behörden gehen von einem Verbrechen aus. Unter Verdacht steht die Mutter des Kindes. Gegen sie läuft eine Strafuntersuchung wegen vorsätzlicher Tötung, seit August sitzt sie in Untersuchungshaft. Bereits im November stellte die 28-Jährige ein erstes Entlassungsgesuch – ohne Erfolg.

Das Aargauer Zwangsmassnahmengericht verlängerte die U-Haft um weitere drei Monate. Dagegen setzte sie sich zur Wehr. Nachdem das Obergericht ihre Beschwerde abgewiesen hatte, wandte sie sich ans Bundesgericht und forderte erneut, sie sei unverzüglich freizulassen.

Damit Untersuchungshaft angeordnet werden kann, muss einerseits ein dringender Tatverdacht bestehen, andererseits ein besonderer Haftgrund – beispielsweise Fluchtgefahr – vorliegen. Für das Aargauer Obergericht sind diese beiden Voraussetzungen im aktuellen Fall erfüllt. Die Beschuldigte selbst anerkennt den dringenden Tatverdacht ebenfalls; sie ist grundsätzlich geständig. Hingegen bestreitet sie, bei einer Entlassung fliehen zu wollen. Dies geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Bundesgerichtsurteil hervor.

Auch Grossmutter war in U-Haft

Von einer Fluchtgefahr ist auszugehen, wenn es aufgrund der Umstände wahrscheinlich erscheint, dass eine beschuldigte Person in der Schweiz untertauchen oder sich ins Ausland absetzen könnte. Ein zentrales Kriterium ist dabei die mögliche Strafe: Wem eine lange Zeit hinter Gittern droht, dem wird eher eine Flucht zugetraut. Das Strafgesetzbuch sieht bei vorsätzlicher Tötung mindestens fünf Jahre Freiheitsstrafe vor. Bei einer Verurteilung müsse die Mutter des Mädchens daher «mit einer empfindlichen Strafe rechnen», wie das Bundesgericht feststellt. «Entsprechend besteht ein erheblicher Fluchtanreiz.»

Gegen eine Entlassung aus der Untersuchungshaft spricht nach Ansicht der beiden Richter und der Richterin zudem die geringe Integration der Deutschen, die seit 2015 in der Schweiz lebt. «Freunde in der Schweiz hat sie nicht», heisst es im Urteil. «Ebenso wenig gehört sie hier einem Verein an.» Ausserdem habe sie ihre Arbeitsstelle verloren und sei mittellos.

«Sie hat sich in der Schweiz somit nichts aufgebaut, was sie hier zurückhalten könnte.»

An dieser Einschätzung vermag auch das enge Verhältnis zur Familie – Eltern und Bruder leben ebenfalls in der Schweiz – nichts zu ändern. Im Gegenteil: Das Bundesgericht sieht gar die Gefahr einer gemeinsamen Flucht mit ihrer Mutter nach Deutschland. Diese wird verdächtigt, bei der Tötung ihrer Enkelin als Gehilfin beteiligt gewesen zu sein. Zeitweise befand sich auch die Grossmutter hinter Gittern, mittlerweile wurde sie aus der Untersuchungshaft entlassen.

Das Bundesgericht kommt zum Schluss: «Würdigt man dies gesamthaft, bestehen ernstliche Anhaltspunkte für Fluchtgefahr.» Die Beschwerde der Beschuldigten wird abgewiesen.

