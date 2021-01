Zwischen Nervosität und Dankbarkeit: Das Impfzentrum nimmt den Betrieb auf - ihren Piks können viele kaum erwarten

Eine gewisse Anspannung ist zu spüren, eine gewisse Nervosität, aber auch eine grosse Dankbarkeit: Den Termin für die Covid-19-Impfung haben viele herbeigesehnt. Diese Woche ist das Impfzentrum in Windisch eröffnet worden – als dritter Standort neben Baden und Aarau.

Auf dem Areal Königsfelden herrscht ein reges Kommen und Gehen an diesem Freitagvormittag. Einige Impfwillige treffen deutlich vor dem vereinbarten Zeitpunkt ein, nehmen im – beheizten – Zelt vor dem Pavillon 6 Platz. Die hilfsbereiten Angehörigen des Zivilschutzes sind mit dem Sicherheitsdienst zuständig für die Eingangskontrolle, haben den Überblick, wer wann an der Reihe ist. Denn auch hier gilt: Nur mit einem reservierten Termin gibt es eine Impfung.

Durch den Gang werden die Besucherinnen und Besucher in eines der beiden Zimmer geführt, die mit «Administration» bezeichnet sind. In diesen werden die Personalien überprüft, Geburtsdatum und Adressen oder die Angaben zur Krankenkasse. Im Raum nebenan bereitet derweil der impfverantwortliche Arzt Markus Wopmann zusammen mit einer Helferin die Impfdosen in der gefragten Zahl vor.

Die ganze Prozedur dauert maximal 20 Minuten

Insgesamt acht Plätze stehen in den vier Impfzimmern zur Verfügung. Es heisst, Ärmel hochkrempeln und locker bleiben. Ein Piks, ein Pflaster, fertig ist die Coronaimpfung. Maximal 20 Minuten dauert die ganze Prozedur. Sie sei erleichtert, sagt eine Frau gut gelaunt nach ihrem Besuch. Ob sie viel gespürt habe von der Spritze? Überhaupt nicht, da sei sie sich anderes gewohnt.

Im Ruheraum schliesslich nehmen die frisch Geimpften für eine Viertelstunde Platz – eine Vorsichtsmassnahme, sollten ungewollte Reaktionen auftreten. Dieser Fall sei bisher aber nicht vorgekommen, sagt Lukas Wopmann, Standortleiter des Impfzentrums Königsfelden.

Dieses hat das Kantonsspital Baden (KSB) am Mittwoch zusätzlich in Betrieb genommen, um die Kapazitäten erhöhen zu können. Mit dem Start ist Wopmann zufrieden. Nach ein paar Feinjustierungen da und dort habe alles reibungslos funktioniert. Geimpft worden sind am ersten – «lockeren» – Tag 227 Personen, sagt Wopmann. «Wir haben bewusst Reserven eingebaut.» Tags darauf kamen bereits 33 Personen mehr dazu, gestern waren dann 350 Impfungen geplant.

Bei Freiwilligen besteht ein grosses Interesse

Geimpft wird von Montag bis Freitag. Der erste Besucher ist um 8 Uhr an der Reihe, der letzte um 17 Uhr. Anwesend sind jeweils 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 11 gehören – zu erkennen sind sie an den weissen Oberteilen – zum medizinischen Personal. Unter diesen Freiwilligen befindet sich die Apothekerin genauso wie der pensionierte Arzt, die Krankenschwester oder der Rettungssanitäter. Das Interesse an einem solchen Einsatz sei gross, freut sich Wopmann. «Wir sind in der glücklichen Lage, zurzeit über einen Pool von rund 300 Personen zu verfügen. «Das sind Topleute. Alle sind hoch motiviert.» Die 14 Angehörigen des Zivilschutzes kümmern sich um die Administration und Einweisung. «Für uns ist das eine riesige Entlastung», sagt Wopmann. Im leuchtend gelben T-Shirt sticht er heraus im geschäftigen Treiben, steht geduldig Red und Antwort.