Zweiter Jungfernflug für die Beech 18: Nach zweijähriger Restaurierung hebt der Oldtimer ab

Der Wohler Max Vogelsang hat schon viele Flugzeuge gebaut und restauriert. Dies aber war ein besonders aufwändiges Restaurierungsprojekt: Rund zwei Jahre wendete er auf, um zusammen mit seinem Bruder Ruedi, mit Gattin Margrit und Tochter Susanne die Beech 18 HB-GAC wieder flugtüchtig zu machen. Vor genau 75 Jahren war dieser zweimotorige Ganzmetall-Tiefdecker als Mehrzweck-Transportflugzeug in den USA gebaut und in die Schweiz geliefert worden.

Bis 1967 führte er für die Eidg. Landestopografie Vermessungs- und Fotoflüge durch. Nach einer privaten Übernahme und Nutzung diente er als Museumsobjekt: 20 Jahre lang konnte man ihn im Verkehrshaus in Luzern bestaunen, dann fast ebenso lange im Flieger-Flab-Museum in Dübendorf. Da er kein eigentliches Militärflugzeug ist, suchte die Museumsleitung einen Abnehmer und fand ihn in der Person von Vogelsang.

6'000 Arbeitsstunden investiert

Nachdem erste Arbeiten in der Werkhalle und in einem Zelt in Wohlen ausgeführt worden waren, erfolgten ab Ende Oktober 2018 die Endfertigung und Montage in der MSW-Werkstatt auf dem Flugplatz Birrfeld. Die Arbeiten waren aufwändiger als geplant; um die 6'000 Stunden wurden investiert. Nun aber war es soweit. Nachdem am 10. Juni die problemlose Endabnahme durch das Bundesamt BAZL stattgefunden hatte, konnte gestern Nachmittag zum Erstflug nach der Restaurierung gestartet werden, sozusagen zum «zweiten Jungfernflug».