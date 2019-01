Die Windischer SP-Einwohnerrätinnen Nadine Fischer und Mirjam Aebischer fordern in einem Brief an die AZ den Rücktritt der gesamten Schulpflege. Das sei dringend nötig. Zeynep Karavus (CVP), Amir Nuredini (FDP) und Suad Maliqi (parteilos) sollen also Schulpflegepräsidentin Judith Zürcher (SP) und Mirjam Oertli (FDP) folgen und ihr Amt ebenso niederlegen.

Janine Müller empfiehlt

In der Schulpflege sei Kompetenz gefragt, die «beiden kompetenten Frauen» (Zürcher und Oertli, Anm. d. Red.) hätten unter dem Druck der Mehrheit in der Schulpflege ihr Amt abgegeben, so Fischer und Aebischer. «Nach all den Wirbeln ist die demokratische Legitimation der verbleibenden Schulpflegemitglieder fragwürdig geworden.»

Gemeinderat führte Gespräche mit Schulpflege und Politik In einer Medienmitteilung vom Dienstag schreibt der Windischer Gemeinderat, dass er mit den Mitgliedern der Schulpflege «in einem konstruktiven Gespräch» verschiedene Massnahmen diskutiert hat, damit in der Schule Windisch wieder Ruhe einkehrt. Dabei soll das Vertrauen zur Schulleitung, zu den Lehrpersonen und zur Bevölkerung möglichst schnell wieder hergestellt werden. Die Zusammenarbeit soll lösungsorientiert und die Kommunikation offen sein. Zudem hat sich der Gemeinderat mit den Präsidien der Ortsparteien und der Einwohnerrats-Fraktionen betreffend Nominationen von möglichen Kandidatinnen und Kandidaten für die Ersatzwahl der Schulpflege ausgetauscht. «Der Grossteil der Schulpflege war an diesem runden Tisch ebenfalls vertreten und hat sich dabei den Fragen der Sitzungsteilnehmenden gestellt und über die Arbeit und die Neuorganisation innerhalb der Schulpflege informiert», heisst es. Die Schulpflege sei motiviert, sich für die Schule einzusetzen. Die Parteipräsidenten hätten sich darauf geeinigt, dass «zur Ergänzung des bestehenden Gremiums unabhängig von der politischen Zugehörigkeit die bestmöglichen Kandidatinnen und Kandidaten gesucht werden». (jam)