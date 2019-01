Der Gemeinderat Bözberg hat mit Bedauern vom Rücktritt von Marco Huber als hauptverantwortliche Person für Ambrosia- und Feuerbrandkontrollen per Ende 2019 Kenntnis genommen. Auf die Ausschreibung haben sich folgende Personen beworben: Peter Knöpfel (Hauptverantwortung), Thomas Winterhofen (Stellvertretung). Der Gemeinderat hat beide Bewerber an der letzten Gemeinderatssitzung gewählt. In diesem Jahr wird Marco Huber seine beiden Nachfolger entsprechend einführen. (az)