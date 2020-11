Zwei Kunstschaffende, ein Thema: Von den Spuren, die der Mensch in der Natur hinterlässt

Zwei Kunstschaffende, zwei Generationen, ein Thema: Marianne Badertscher und Jonas ­Studer beschäftigen sich laut der Mitteilung des Zimmermannhauses in Brugg mit dem Aussehen von Natur, mit Landschaft und mit den Spuren, die der Mensch darin hinterlässt. Ihre bildnerische Sprache weist Verwandtschaften auf. Beide versuchen, ihre Erfahrung in Bildern festzuhalten. Und beide lassen sich auf Verfahren ein, die Zufälle und Überraschungen einschliessen. «Mein Wald ist überall» nennen die Künstlerin und der Künstler ihre gemeinsame Ausstellung. Sie zeigt eine Sammlung an ­Drucken, Fotografien und Malerei.

Während der Vorbereitung trafen Badertscher und Studer sich wiederholt zu Streifzügen durch den Wald. Sie tauschten sich aus über die fortlaufende Transformation natürlicher Lebensräume und über die direkte und indirekte menschliche Einwirkung. Ihre Wahrnehmung war genauso ein Thema wie das Wechselspiel der Farben nach Witterung und Tageszeit.

Experimenteller Umgang mit analoger Fotografie

«Mich fasziniert die Schnittstelle, der Übergang ins neue, technische Zeitalter der Zukunft», sagt Jonas Studer zu seiner Arbeit. Er ist 1981 in Muri geboren, lebt und arbeitet aktuell in Brugg, Turgi und Wimmis. Seine Faszination für Fotografie entzündet sich unter anderem an Fotografien, aber auch an Super 8-Filmaufnahmen aus dem privaten Archiv seiner Familie. Es ist auch der Blick zurück, der seine heutige Bildproduktion herausfordert. Wobei Studer einen experimentellen Umgang pflegt mit analoger Fotografie und beim Entwickeln vermeintliche Fehler zulässt: Indem der Künstler seine Negativ-Filme im Voraus analog bearbeitet, sind Momentaufnahmen von Unregelmässigkeiten und Verletzungen im Material überlagert. Das Bild von Wald, Wiese und Gestein entwickelt eine rätselhafte Schönheit.

Abstrakte Formen, die sich an die Atmosphäre halten

Marianne Badertscher erkundete in der Malerei und im Tiefdruck die Landschaft als einen «unerschöpflichen» Farbraum. Geboren 1953 in Bern, lebt und arbeitet die Künstlerin heute in Brugg. Sie erkundet die Landschaft: Skizzen, Aquarelle und Fotos gehen dem gemalten Bild voraus. Manchmal bleibt die ursprüngliche Topografie erkennbar, manchmal weichen kompositorische Entscheidungen vom Vorbild ab.

Die Malerei der Bruggerin bringt abstrakte Formen hervor. Sie halten sich mehr an die Atmosphäre als an den Ort. Jüngst hat Marianne Badertscher Fotografien zur Grundlage genommen, die sie aus dem fahrenden Zug zwischen Chicago nach Minneapolis aufgenommen hat. Malen ist auch der anhaltende Versuch, ein unscharfes, vorbeiziehendes Motiv aufs Neue zu erfahren. (az)