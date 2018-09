Ja, ihre Namen sind italienisch. Ja, Cristian Penna und Vito Crudo stammen aus Italien. Und ja, sie führen ab dem 1. Oktober das Restaurant Essen’z an der Fröhlichstrasse 35 in Brugg. Bevor Sie jetzt aber denken «Herrje, schon wieder ein italienisches Restaurant in Brugg», sei dies vorweggenommen: Sie eröffnen alles andere als ein klassisch italienisches Restaurant.

Gemeinsam mit ihren Frauen – Doris Penna (37) und Peggy Crudo (43) – empfangen sie die AZ im Restaurant, dessen Inneneinrichtung von den Vorgängern übernommen wird. Das kleine, feine Lokal entspricht ihren Vorstellungen.

Das Bauchgefühl stimmte

Kennen gelernt haben sich alle vier im Hotel Hostellerie in Geroldswil in den Jahren 2000/2001. Cristian Penna (42) und Vito Crudo (43) trafen sich bereits an der Hotelfachschule in Italien. Gemeinsam arbeiteten sie in Rimini. Ihre Wege trennten sich später.

Koch Penna war unter anderem in England unterwegs und kam dann später in die Schweiz, war tätig im «Savoy Baur en Ville» in Zürich und die letzten zwei Jahre als stv. Küchenchef im «Kaufleuten». Vito Crudo war bis vor kurzem tätig als Küchenchef in der «Sommerau» in Dietikon, wo er mit seiner Frau Peggy und den beiden Kindern auch lebt.