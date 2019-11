Zwei freie Sitze: Deswegen wollen diese beiden Kandidaten nun doch in den Mülliger Gemeinderat

1. Warum kandidieren Sie im zweiten Wahlgang für den Gemeinderat Mülligen?

Es ist ein Privileg, dass in unserem politischen System jede Bürgerin und jeder Bürger die Möglichkeit hat, Einfluss zu nehmen. Diese Chance möchte ich nutzen und Mülligen vor einer kantonalen Fremdbestimmung schützen. Dabei motiviert mich vor allem auch die Möglichkeit, im Dorf Einfluss auf Entscheide zu nehmen, welche Mülligen zu dem machen, was es heute ist und in Zukunft sein soll: ein attraktives Dorf für alle.

2. Was liegt Ihnen in der Gemeinde Mülligen besonders am Herzen?

Ich wohne mit meiner Partnerin seit Frühling 2018 hier. Was wir schätzen, ist die gute Wohnqualität und das gute Zusammenleben. Mir persönlich gefällt die schöne Natur, welche ich gerne zur Erholung und zum sportlichen Ausgleich nutze. Mülligen bietet zudem viele weitere Angebote, welche die Attraktivität als Wohnort steigern.

3. Wo sehen Sie Handlungsbedarf resp. die grössten Herausforderungen?

Wir leben in einer Zeit, in welcher das Thema Nachhaltigkeit von grosser Bedeutung ist. Dabei ist die Rede nicht nur von der Ökologie. Ganzheitliche Nachhaltigkeit beinhaltet auch noch die ökonomischen und sozialen Bereiche. Die grösste Herausforderung für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ist, diese Nachhaltigkeit umzusetzen und langfristig zu bewahren. Dies gilt auch für Mülligen.

4. Wofür werden Sie sich im Gemeinderat Mülligen einsetzen? Welches ist Ihr Wunschressort?

Mülligen soll auch in Zukunft eine attraktive Wohngemeinde sein in der sich Menschen aller Altersgruppen und Lebensphasen wohlfühlen und das dörfliche Miteinander eine wichtige Rolle spielt. Tradition und zukunftsgerichtetes Denken sind dabei gleichermassen zu berücksichtigen. Ein Wunschressort habe ich bisweilen nicht. Als studierter Energie- und Umwelttechnik-Ingenieur habe ich ein breites Fachwissen, welches sich an diversen Orten einsetzen lässt.

5. Warum sind Sie für dieses Amt geeignet? Warum sollten die Stimmbürger Sie wählen?

Das Amt als Gemeinderat ist zwar Neuland für mich, bisherige und aktuelle berufliche, wie auch schulische Erfahrungen bieten mir jedoch nun die idealen Voraussetzungen für diese Aufgabe. Ich übernehme gerne neue Aufgaben mit Verantwortung. Mit 38 Jahren Lebenserfahrung verstehe ich die Probleme aller Alters- und Interessen gruppen. Als Vereinspräsident des Quartiervereins Burematt nehme ich aktiv am Dorfleben teil. Das möchte ich nun auch als Gemeinderat.