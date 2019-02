Das Wort Abenteuer vermag nur ansatzweise zu beschreiben, was die beiden 25-jährigen Manuel Meier und Lukas Mathis letzten Sommer erlebt haben. Gemeinsam haben die beiden guten Freunde 1870 Kilometer innert 59 Tagen und 20 Stunden hinter sich gebracht – zu Fuss und mit einem Boot. Diese Wanderung, wenn man es überhaupt Wanderung nennen kann, haben sie in Alaska absolviert. Konkret: Sie haben die Bergkette Brooks Range in Alaska traversiert. Ferien würden das wohl nur wenige nennen, Manuel Meier aber sagt: «Es war die totale Entleerung des Gehirns.»

Tag 4 – Flusswanderung Distanz: 32 km. Marschzeit: 8h. Wetter: leicht bewölkt. Temperatur: 4°C. kalt aber trocken heute. wandern entlang kongakut river. riesiges flussbett. viel aufeis. hoffen auf waerme. Vorausgegangen ist diesem Gewaltmarsch eine akribische Vorbereitung. Als Manuel Meier vor vier Jahren in 82 Tagen mit dem Tourenvelo von San Francisco nach Alaska fuhr (die AZ berichtete), spukte die Idee von der Traversierung der Brooks Range bereits in seinem Kopf herum. Zwei Jahre später konkretisieren sich die Pläne. Mehr noch: Er kann seinen guten Freund Lukas Mathis als Begleiter dazugewinnen.

Brooks Range: Bergkette in Alaska Die bis 2749 m hohe Brookskette (englisch Brooks Range) ist neben der Alaskakette die zweite grosse Bergkette Alaskas, heisst es auf Wikipedia. Sie zieht sich entlang des 68. Breitengrads vom Beringmeer im Westen bis zur Beaufortsee im Nordosten oberhalb des Polarkreises über mehr als 1000 km durch Alaska. Der Mount Chamberlin ist mit 2749 m die höchste Erhebung. Durch das Gebirge wird das Innere Alaskas etwas vor den Stürmen, die jeden Winter von den Eismeeren kommen, geschützt. Auf der Nordseite liegt die North Slope, eine baumlose, flache und von vielen Seen bedeckte Tundra, die sich bis zur arktischen Küste erstreckt. Auf der Südseite liegen im Binnenland die riesigen Fluss-

täler des Koyukuk und des

Yukon Rivers. (jam)

Sie machen sich an die Routenplanung. Als «perfektionistisch» beschreiben Meier und Mathis diese. Denn Wanderwege gibt es in diesem Gebiet keine. Es ist die pure Wildnis. Und genau diese lockt die zwei jungen Ingenieure. «Eine solche Wildnis gibt es bei uns nicht mehr», sagt Mathis. Es ist der Pioniercharakter der Reise, der die Männer lockt: Nicht zu wissen, was am nächsten Tag auf einen wartet, täglich eine neue Herausforderung. Tag 7 – hoch hinaus Distanz: 35 km. Marschzeit: 9h. Wetter: leicht bewölkt. Temperatur: 9°C. mussten schnee schmelzen da kein wasser. zwei paesse gequert mit viel schnee ging aber gut.

waermer heute. erstmals seit start regentropfen und nicht schneefall. konnten uns am abend sogar waschen bei sonnenschein. Deshalb war es auch notwendig, auf alle möglichen Ereignisse vorbereitet zu sein. Ein Jahr vor der Traversierung organisieren die beiden die Logistik. Zweimal werden sie von einem Kleinflugzeug und zweimal in einem Inuit-Dorf mit Essen versorgt, das sie vor der Reise abpacken. 4000 Kalorien pro Tag rechnen Meier und Mathis ein. Das Zmorge besteht aus Milchpulver, Granola-Müesli und Haferflocken, die mit Mandel- und Erdnussbutter angereichert werden. Unterwegs essen die Abenteurer viele Nüsse, M & Ms, Riegel, Schokolade, Blevita, Trockenfleisch, getrocknete Früchte und Beeren. Und zum Znacht gibts als einzige warme Mahlzeit am Tag dehydrierte Menüs oder Instant-Nudeln. Der Vorteil: Das alles ist relativ leicht im Rucksack zu tragen. Tag 13 – spaetstart Distanz: 32 km. Marschzeit: 7h. Wetter: regnerisch. Temperatur: 10°C. warteten bis 13.30 in zelt da regen. jetzt viel wasser. mehrere huefttiefe flussquerungen wegen maeandrierendem flusslauf. wanderten bis 21.00 ist ja immer hell. morgen nahrungs nachschub. Perfektionistisch war auch die Planung des Materials. Vieles haben die beiden auf ihren Touren in der Schweiz getestet. Denn Meier und Mathis sind Tourenleiter beim SAC Brugg. Bis aufs Gramm optimiert haben sie das Gewicht, das sie im Rucksack mittragen. Jeden Gegenstand, den sie mitnehmen wollten, haben sie gewogen. Auf Teller beispielsweise haben sie verzichtet. Die Pfanne und zwei Löffel sowie eine Gabel mussten reichen. Wobei das mit nur einer Gabel ein Versehen war, wie die beiden schmunzelnd zugeben. Die persönliche Ausrüstung beläuft sich auf ca. 7 kg, die gemeinsame Ausrüstung auf rund 7,5 kg. Zu den knapp 9 kg pro Rucksack kommen bis zu 12 kg Nahrung.

Tag 20 – mitte Distanz: 34 km. Marschzeit: 10h. Wetter: sonnig. Temperatur: 15°C. heute mitte von geplanter wanderstrecke erreicht. erstmals kopfnetz gebraucht wegen muecken. bei mittagessen grizzly mit zwei diesjaehrigen jungen beobachtet. am abend chandalar river gequert war sehr breit und braun. Die Vorbereitung also könnte besser nicht sein. Am 8. Juni wandern Manuel Meier und Lukas Mathis los. Mit einem Satellitentelefon melden sie sich täglich bei der Familie. Diese ist auch im Besitz eines sechsseitigen Sicherheitskonzepts, das Manuel Meier und Lukas Mathis – offengestanden – eigentlich nur zur Beruhigung ihrer Nächsten erstellt haben. «Von mir aus hätten wir auch ohne Telefon losgehen können», stellt Manuel Meier fest. Tag 24 – dalton wir kommen Distanz: 36 km. Marschzeit: 10h. Wetter: sonnig. Temperatur: 19°C. koennen schon fast die trucks hoeren. werden morgen wohl strasse erreichen wo neue schuhe essen etc in blockhuette auf uns warten. ruhetag geplant montag. heute an versch orten zu viel abfall zum mittragen gefunden. sehr schade. elchkuh gesehen. Bald stellt sich heraus: Nicht etwa die Route oder der Schnee sind die grösste Herausforderung, sondern körperliche Probleme, obwohl beide gut trainiert sind. Der Juni 2018 in Alaska ist ungewöhnlich kalt und es fällt ungewöhnlich viel Schnee. Lukas Mathis hat bald Schmerzen an den Knöcheln, kämpft mit Entzündungserscheinungen. Er weigert sich zuerst, Medikamente zu nehmen. Zwei Tage zu pausieren, kommt aber genauso wenig infrage, weil sonst die Nahrungsrationierung nicht aufgeht. Also doch Medikamente. Dennoch plagt ihn das schlechte Gewissen. «Weil es mir nicht gut geht, bremse ich den anderen aus», denkt sich Lukas Mathis. Später unterwegs trifft es auch Manuel Meier. Zwei Tage lang wandert er mit Fieber und hofft innerlich, dass er «nicht richtig krank wird». Ansonsten würde nämlich das Worst-Case-Szenario umgesetzt: die Evakuierung durch ein Flugzeug. Das passierte einem Frauen-Team mit Profisportlerinnen, das einige Tage nach Manuel Meier und Lukas Mathis die Traversierung in Angriff nahm. Tag 35 – gestern mit mehr regen Distanz: 30km. Marschzeit: 9h. Wetter: Dauerregen. Temperatur: 10°C. erneut sehr muehsames gelaende. heute zusaetzlich dauerregen und mehr muecken. viele pilze hier. Auch die Flussquerungen gestalten sich schwierig. Am Anfang hüpfen und springen die beiden noch über Steine, merken aber bald, dass das ihren Gelenken schadet. Und Lukas Mathis muss feststellen, dass er mit seiner Körpergrösse von 178 cm einen klaren Nachteil hat, ganz im Gegensatz zu seinem Kumpel Manuel, der 2 Meter gross ist. Mit den Wildtieren – Elchen, Grizzlybären – kommt es zu keinen gefährlichen Begegnungen. Hin und wieder zeigen sich die Leute beinahe enttäuscht, wenn sie das hören. Zu wenig Drama.

Tag 42 – adieu wandern Distanz: 27km. Marschzeit: 7h. Wetter: stark bewölkt. Temperatur: 15°C. es ist geschafft. haben noatak river erreicht und wanderung nach 42 tagen und 1200km ist wanderabschnitt zu ende. ein komisches gefuehl. warten nun auf versorg flug. boot ist nun in bettles. sollte in naechsten 48h hier sein. Wenn beide an ihre körperlichen und psychischen Grenzen kommen, ist es umso wichtiger, dass klar kommunziert wird. «Eine solche Wanderung ist der beste Ehevorbereitungskurs», witzelt Manuel Meier. Jeden Abend machen die beiden eine Feedbackrunde. Zu grossen zwischenmenschlichen Problemen kommt es aber nicht. «Wir sind schliesslich aufeinander angewiesen», sagt Lukas Mathis. Vor Verstimmungen ist dennoch keiner der beiden gefeit, vor allem dann, wenn es besonders anstrengend ist oder der Hunger nagt. «Wir sind beide eher schweigsam als aufbrausend, wenn uns etwas ‹anscheisst›», verrät Mathis. Sowieso schweigen die beiden, je länger die Reise geht, immer häufiger. «Irgendwann ist einfach alles gesagt», sagt Manuel Meier und meint das überhaupt nicht negativ. Tag 46 – stromschnellen Distanz: 47km. Marschzeit: 8h. Wetter: leicht bewölkt. Temperatur: 17°C. heute mehrere sektionen mit stromschnellen. kein problem da hoher pegel. nur einzelne steine aber hohe wellen. nationalpark nach 18d verlassen. waehrend znacht besuchte uns polarfuchs und kam bis auf 3m heran. sonst wenig tiere hier. Die Entbehrungen zerren an den Nerven. Da hilft es, an Dinge zu denken, die man vermisst. Die beiden führen eine physische Liste von den Dingen, die sie gerne hätten. Es ist eigentlich nur Essen darauf: Salatbuffet oder Älplermagronen beispielsweise. Auf einer solchen Reise kommen die grundlegendsten Bedürfnisse zum Vorschein: Nahrung und eine geeignete Unterkunft. Obwohl beide an Fussball interessiert sind, mögen sie gar nicht recht daran denken, was die Schweizer Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft in Russland wohl gerade so treibt.

Vortragstour: Die Daten Weil sich viele Menschen für das Abenteuer von Manuel Meier und Lukas Mathis interessieren, haben die beiden beschlossen, eine Vortragstour zu starten. Mit dem Eintrittsgeld von 20 Franken wollen sie zudem einen kleinen Teil ihrer Ausgaben decken. Mit Fotos, Videos und Erzählungen werden sie das Publikum unterhalten. Dieses kann danach auch Fragen stellen, und zwar an folgenden Daten: 24. März um 10 Uhr im Kino Excelsior in Brugg. Türöffnung um 9.30 Uhr. Tickets unter: www.excelsior-brugg.ch. 24. April um 20 Uhr in Frutigen BE in der Badi Lounge. Tickets unter: www.kanderkultur.ch. 28. April um 11 Uhr im Cinema 8 in Schöftland. Tickets unter: www.cinema8.ch. 25. Oktober in Schinznach-Dorf. Zeit noch nicht definiert. 21. November in Glarus Süd. Zeit noch nicht definiert. Weitere Daten werden auf www.northwards.ch publiziert.