«Musik trifft Ballett» – unter diesem Schlagwort kamen die Gäste am Samstagabend in den Genuss eines abwechslungsreichen und wohl auch einmaligen Konzerts. Die Idee dahinter stammte von Dirigent Davide Bazzochi. Er war schon für den Besuch seiner ehemaligen «Banda Musicale Gioacchino Rossini di Ponderano» im März vor einem Jahr verantwortlich. Rund 80 Musikantinnen und Musikanten standen damals auf der Bühne.

Mit der Ballett-Idee kam Davide Bazzochi im letzten Sommer an. Diese wurde zunächst etwas skeptisch entgegengenommen, wie Neu-Präsident Michael Kopp berichtete. «Das ist in der 159-jährigen Geschichte der Musikgesellschaft so noch nie vorgekommen», berichtete der Nachfolger von Simon Baldinger. «Doch dann stellten wir uns bei der Ballettschule vor und stiessen auf offene Ohren.» Die Tänzerinnen begannen im Oktober unter der Leitung ihrer Lehrerinnen Katharina Wettstein-Graf, Sara Fisler-Weissbarth und Patricia Hirschi mit ihren Proben. «Wir starteten hingegen etwas später», gestand Kopp.

Zu seiner allerersten Amtshandlung auf der Bühne bat er seinen Vorgänger Simon Baldinger nach vorne. Für seine elf Jahre als Präsident erhielt dieser eine Urkunde überreicht, zudem wurde er mit dem Titel «Ehrenpräsident» ausgezeichnet.