Zusammenschluss Jetzt ist es offiziell: Der Weg führt Richtung Zentrum – Villnachern und Brugg wollen eine Gemeindefusion prüfen Läuft es nach den beiden Exekutiven, könnte Villnachern per 2026 ein neuer Stadtteil von Brugg werden. An der Gemeindeversammlung am Mittwochabend hat Gemeindeammann Roland König die Stimmberechtigten über die nächsten Schritte informiert.

Der Blick von der Gemeinde Villnachern geht Richtung Brugg – hier von der Hauptstrasse aus. Claudia Meier

Der Gemeinderat Villnachern und der Stadtrat Brugg wollen die Prüfung eines Gemeindezusammenschlusses per 1. Januar 2026 vorantreiben. Der Einwohnerrat Brugg soll an seiner Sitzung vom 28. Oktober 2022 über einen entsprechenden Projektierungskredit befinden. In Villnachern soll das Geschäft für die Wintergmeind vom 23. November traktandiert werden. Das schreiben die beiden Exekutiven in einer gemeinsamen Mitteilung.

Bereits im November 2020 hatten sich die Regierungen von Brugg und Villnachern auf Einladung des Gemeinderats Villnachern zu einem Zukunftsgespräch getroffen und in einem offenen und konstruktiven Dialog Chancen und Risiken, Möglichkeiten und Formen einer engeren Zusammenarbeit der beiden Gemeinden ausgetauscht. Dabei habe sich gezeigt, dass beide Seiten die bisherige Zusammenarbeit schätzen und grundsätzlich offen seien, Möglichkeiten für eine künftig noch verstärkte Zusammenarbeit bis hin zu einer Fusion zu prüfen, teilten die beiden Gemeinden ein halbes Jahr später in einer gemeinsamen Mitteilung fest,

Die anderen Gemeinden im Bezirk Brugg wurde auf gefragt

Nach ersten Vorabklärungen und einem Austausch mit den Gemeinden des Bezirks Brugg zu ihren Bedürfnissen im Hinblick auf die regionale Zusammenarbeit haben der Gemeinderat Villnachern und der Stadtrat Brugg nun entschieden, den Prozess für eine Prüfung eines Gemeindezusammenschlusses aufzugleisen. In der Mitteilung vom Mittwoch schreiben sie:

«Beide Exekutiven sehen in der Fusion die Chance, Herausforderungen gemeinsam und zukunftsorientiert anzugehen und Entwicklungspotenziale zu nutzen.»

Dabei sei es ihnen einerseits wichtig, die Bevölkerung frühzeitig in den Prozess einzubeziehen und andererseits nachhaltige Lösungen im Interesse beider Partner, aber auch im Interesse der Nachbargemeinden zu entwickeln.

Die Stadt Brugg fusionierte per 1. Januar 2020 mit der Gemeinde Schinznach-Bad und per 1. Januar 2010 mit der Gemeinde Umiken. Seit dem 22. April 2022 zählt die Stadt Brugg offiziell 13’000 Einwohnerinnen und Einwohner. Kommt der Zusammenschluss mit Villnachern zustande kämen zirka 1700 Personen dazu.