Fusion «Geschäft in aktueller Form nicht beschlussfähig»: Birr, Birrhard und Lupfig stimmen im Sommer nicht über Projektierungskredit ab Wegen Mülligens Ankündigung, den Kredit für das Fusionsvorhaben Birrfeld zur Ablehnung zu empfehlen, haben die anderen drei Gemeinden die Reissleine gezogen.

In Birr und Lupfig wird der Kredit für das Zusammenschlussprojekt an der Sommergmeind nicht traktandiert, ebenso wenig in Birrhard. Michel Jaussi

Im Raum stand es schon vorher, aber nun ist es definitiv: Gemäss einer gemeinsamen Mitteilung haben die Gemeinderäte von Birr, Birrhard und Lupfig den Kreditantrag für das Zusammenschlussprojekt Birrfeld für die bevorstehenden Sommer-Gemeindeversammlungen zurückgezogen. «Aufgrund der Mitteilung des Gemeinderats Mülligen, den Kreditantrag für das Zusammenschlussprojekt Birrfeld an der Gemeindeversammlung zur Ablehnung zu empfehlen, ist eine neue Ausgangslage für dieses Projekt entstanden», ist im Schreiben zu lesen.

Die Gemeinderäte von Birr, Birrhard und Lupfig hätten beschlossen, das geplante Traktandum vom 16. Juni abzusetzen. «Das Projekt kommt in dieser Form nicht zustande, das Geschäft ist in der aktuellen Form nicht beschlussfähig.» Die Exekutiven werden nun eine neue Vorlage ausarbeiten und an den Winter-Gemeindeversammlungen einen revidierten Antrag stellen.

Bevölkerung nicht mehr an Fusion interessiert

Eigentlich war vorgesehen gewesen, das Fusionsprojekt von Birr, Birrhard, Lupfig und Mülligen im August 2023 offiziell zu starten und einen allfälligen Zusammenschluss per 1. Januar 2027 zu realisieren. Doch wie der Gemeinderat Mülligen Anfang Mai bekannt gab, will er den Projektierungskredit an der Sommergmeind zwar traktandieren, aber eine Ablehnung beantragen. In einer Konsultativabstimmung im August 2022 habe sich gezeigt, dass die anwesende Bevölkerung an einem möglichen Gemeindezusammenschluss nicht mehr interessiert sei.

Aufgrund der jüngsten Mitteilung von Birr, Birrhard und Lupfig, den Kreditantrag an der Sommergmeind nicht zu traktandieren, verändert sich auch die Ausgangslage für Mülligens Vorhaben, den Projektierungskredit zu traktandieren und zur Ablehnung zu empfehlen. Wie die AZ auf Nachfrage bei Ammann Stefan Hänni erfuhr, wird sich der Mülliger Gemeinderat über das weitere Vorgehen noch beraten. (az/bla)