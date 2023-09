Zukunftsregion Birrfeld Kredit von insgesamt 210’000 Franken zur vertieften Fusionsabklärung in drei Gemeinden beantragt Da Mülligen dem Projekt «Zusammenschluss Birrfeld» eine Absage erteilt hatte, mussten die übrigen drei Dörfer ihre nächsten Schritte neu beurteilen. Jetzt gibt es Neuigkeiten.

Die Gemeinderäte von Birr, Birrhard und Lupfig sind überzeugt, dass ein allfälliger Gemeindezusammenschluss gründlich geprüft werden muss. Bild: zvg

Wie die Gemeinderäte von Birr, Birrhard und Lupfig am 28. September in einer Medienmitteilung bekannt gaben, beantragen sie an ihren Gemeindeversammlungen vom 24. November jeweils einen Kredit zur vertieften Abklärung eines Gemeindezusammenschlusses. Ziel sei es, alle relevanten Fakten zu ermitteln, um darauf basierend die Bevölkerung Ende 2025 über die Zukunft ihrer Gemeinden entscheiden zu lassen.

Nachdem Mülligen aus dem Fusionsvorhaben «Zusammenschluss Birrfeld» ausgestiegen war, mussten die übrigen drei Gemeinden das weitere Vorgehen zur vertieften Abklärung einer Fusion neu beurteilen. «In der Zukunftsregion Birrfeld stehen die Gemeinden Birr, Birrhard und Lupfig vor der Aufgabe, eine Entscheidungsgrundlage für einen möglichen Gemeindezusammenschluss zu schaffen», ist in der Mitteilung zu lesen.

Steuerungsausschuss wird eingesetzt

Hauptziel sei die Einbindung der Bevölkerung und die Ermittlung relevanter Fakten. Ein wesentlicher Schritt betreffe die Überlegung, wie eine Gemeinde mit rund 9000 Einwohnerinnen und Einwohnern funktionieren werde. «Diese Überlegung hat grosse Bedeutung für die Region und erfordert eine gründliche Prüfung, um die Auswirkungen auf die drei Gemeinden nachvollziehen zu können und transparent darzustellen.»

Geklärt werden soll auch, wie eine Gemeinde mit rund 9000 Einwohnerinnen und Einwohnern funktionieren wird. Bild: Michel Jaussi

Die Gemeinderäte seien davon überzeugt, dass eine eingehende Prüfung und die Erarbeitung von klaren Entscheidungsgrundlagen für einen möglichen Gemeindezusammenschluss zwingende Voraussetzungen seien. Diesbezüglich wurde beschlossen, einen Steuerungsausschuss einzusetzen. Dieser übernimmt die Koordination und Überwachung des Prozesses. Zusätzlich werden Arbeitsgruppen gebildet, bestehend aus Mitgliedern der Bevölkerung, um sich diversen Themen im Zusammenhang mit den Grundlagenarbeiten zu widmen. In der Mitteilung heisst es:

«Dies stellt sicher, dass die Perspektiven und die Bedenken der Bevölkerung aktiv in den Entscheidungsprozess einfliessen.»

Das Fachbüro AWB Comunova AG wird die vertiefte Prüfung begleiten. «Die Zukunft unserer Gemeinden muss auf klaren Visionen und langfristigen Plänen basieren, die der Realität, aber auch den Vorstellungen und Bedürfnissen unserer Einwohnerinnen und Einwohnern entsprechen», so Daniel Knappe, Gemeindeammann von Birrhard. Und Lupfigs Gemeindeammann Richard Plüss erklärt: «Wir möchten sicherstellen, dass die Anliegen der Bevölkerung gehört werden und dass ihre Ansichten und Bedenken sorgfältig in die vertiefte Prüfung und in die Erarbeitung der Entscheidungsgrundlage für einen Zusammenschluss einfliessen können.»

Kanton zahlt 30’000 Franken pro Gemeinde

Jetzt liegt der Fokus auf den Gemeindeversammlungen am 24. November, an denen ein Projektierungskredit von 210’000 Franken – der Anteil pro Gemeinde beträgt 70’000 Franken – für diese vertiefte Prüfung sowie die Erarbeitung der Entscheidungsgrundlage beantragt werden. Der Kanton leistet einen zusätzlichen Beitrag von 30’000 Franken pro Gemeinde, sobald das Ergebnis der Abklärungen der Gemeindeversammlung unterbreitet wird, unabhängig vom Entscheid. Die Gemeinderäte von Birr, Birrhard und Lupfig empfehlen, diese Budgetanträge zu unterstützen.

«Mit den Beschlüssen der Gemeindeversammlungen verbunden ist es ein klarer Auftrag, Entscheidungsgrundlagen in dieser wegweisenden Frage zu erarbeiten», hält René Grütter, Gemeindeammann von Birr, fest. Die vertiefte Prüfung sowie die Erarbeitung der Entscheidungsgrundlagen sind gemäss Mitteilung nicht nur ein wichtiger Schritt, um mögliche Risiken zu minimieren, sondern auch, um die finanzielle Stabilität der Gemeinden zu gewährleisten. (az)