Er gebe es offen zu, er habe sich in den letzten fünf Jahren vom Saulus zum Paulus gewandelt, sagte Kirchenpflegepräsident Hans Schilling am Dienstagabend an der Versammlung der römisch-katholischen Kirchgemeinde Brugg. Im Jahr 2014 sei er als Kirchenpfleger der Treiber gewesen hinter dem Abrissplan für das Laubsägelihuus. Nachdem sich gegen dieses Vorhaben heftiger Widerstand aus der Bevölkerung abzeichnete und sich auch die kantonale Denkmalpflege noch einschaltete, liess die Kirchenpflege damals den Kreditantrag allerdings von der Traktandenliste streichen und kündigte an, eine Sanierung nochmals genau zu prüfen.

Das ist inzwischen geschehen. Vizepräsident Leo Grünenfelder stellte das Nutzungskonzept vor, wie es vom beauftragten Brugger Architekturbüro Liechti Graf Zumsteg erarbeitet worden ist. Gleichzeitig soll auch der Aussenraum eine Aufwertung erfahren in Form eines kleinen gepflästerten Platzes. Grünenfelder erwähnte, dass die Stadt Brugg im Rahmen der laufenden Gesamtrevision der Bau- und Nutzungsordnung darauf verzichten wolle, das Laubsägelihuus unter Schutz zu stellen. Dennoch würde bei einem Abbruch und Neubau die kantonale Denkmalpflege wieder mitreden. Nach einer lebhaften Diskussion hiessen die 66 anwesenden Stimmbürger (von 9976) den Kreditantrag in der Höhe von 1,152 Millionen Franken für die Sanierung des Laubsägelihuus inklusive Provisorium für die bisherigen Büroräumlichkeiten mit 54 Ja- zu 5 Nein-Stimmen gut.

Vorgesehen ist, die Totalsanierung und Aufwertung zwischen Mai und November 2020 zu realisieren. Das Laubsägelihuus ist der letzte erhaltene Vertreter des Brugger Chaletbaus. Er stammt aus dem Jahr 1899 und wurde 1900 von der röm.-kath. Kirchenbaugesellschaft, dem Vorläufer der Kirchgemeinde, erworben. Bis zur Einweihung der Kirche St. Nikolaus 1905 wurden darin Gottesdienste gefeiert und Religion unterrichtet. Danach diente das Laubsägelihuus bis 1925 als Pfarrhaus.

Aus Wohnung werden Büros

Aktuell befinden sich im Erdgeschoss schlecht isolierte Büros und im Obergeschoss eine nicht zonenkonforme Wohnung, in der Asylbewerber leben. Künftig gibts im Laubsägelihuus nur noch Büros und Sitzungszimmer. Über eine Rampe wird das Erdgeschoss für Rollstuhlfahrer erschlossen. Das ist Vorschrift.