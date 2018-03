Ein herzlicher Empfang

«Die Reise vom Provinzhauptort in das rund 180 Kilometer entfernte Mandakh hat einen ganzen Tag gedauert», erklärt Martin Vogt. Nach einem Anruf in Mandakh wurden Martin Vogt und seine Begleitung durch eine Vertretung des Stadtrats offiziell begrüsst und zu einem festlichen Essen eingeladen. Als Geschenk erhielt er einen zweisprachigen Bildband mit dem englischen Titel «The Prosperous Land of Mandakh County» sowie eine Gipsfigur ihres heiligen Bergs. «Die ist mir bereits einmal zu Boden gefallen, daher wollte ich sie nicht mitbringen», meint er beim Gespräch mit der AZ. Einen bleibenden Eindruck an den Empfang hinterlassen haben ihm offensichtlich auch die Stilettos der zum Begrüssungskomitee gehörenden Grundbuchverwalterin, schliesslich gibt es keinen Meter fester Strasse in Mandakh.

Auf einer Besichtigungsfahrt durch Mandakh stellte er fest, dass es zwar einen kleinen Windkraftpark und mehrere kleine Solaranlagen gibt. «Nachts jedoch», so Martin Vogt, «gibt es keinen Strom.» Nach der Übernachtung im Gästehaus, bei der er bedauerte, keine Stirnlampe mit dabei zu haben, besuchte er am folgenden Tag, begleitet von Bürgermeister Otgonbayor, die Schule. «Das war wie in einem alten Film.»

Martin Vogt zeigt sich beeindruckt von der einzigartigen Landschaft der Mongolei, aber auch von der Hilfsbereitschaft der Bewohnerinnen und Bewohner dieses Landes. «Es wäre sicher lässig, nochmals nach Mandakh zu reisen, wenn sie dort ihr grosses Naadam-Fest feiern», erklärt er. «Dann besuchen aber alle lokalen Viehzüchter und Bergbauarbeiter den Ort. Da wird es schwierig, ein ‹Zelt über dem Kopf› zu ergattern.»

Auf die Frage nach der Fortführung des Kontakts sagt er: «Ich denke schon, dass man sich in Mandakh über einen Kontakt oder einen Austausch freuen würde. Aber ich war nicht in offizieller Mission dort. Es war auch nicht meine Absicht, etwas Derartiges aufzubauen.»

Am Mandacher Dorffest im August wird Martin Vogt bei zwei Anlässen von seiner Reise nach Mandakh berichten. «Das wird sicher kein professioneller Vortrag werden, sondern einfach ein Reisebericht», wehrt er ab. «Ich werde auch Musik aus der Mongolei abspielen und ein paar Mitbringsel präsentieren».

Dorffest 800 Jahre Mandach vom 3. bis 5. August 2018.